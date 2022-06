Ο Ashton Irwin των 5 Seconds of Summer λιποθύμησε στη σκηνή

Ο Ashton Irwin υπέστη θερμοπληξία.

Ο ντράμερ Ashton Irwin των 5 Seconds Of Summer έχασε τις αισθήσεις του στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος στο Τέξας.

Οι 5 Seconds of Summer εμφανίστηκαν το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουνίου στο «Cynthia Woods Mitchell Pavilion» στο The Woodlands του Τέξας, ωστόσο η συναυλία τους διακόπηκε μετά το τραγούδι «Lover Of Mine».

Με μία ανάρτησή τους στις ιστορίες του λογαριασμού τους στο Instagram, οι 5 Seconds of Summer ενημέρωσαν το κοινό ότι η συναυλία τελείωσε νωρίτερα επειδή ο Ashton Irwin έχασε τις αισθήσεις του.

Ο Ashton Irwin μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί θερμοπληξία.

«Όπως ίσως έχετε ακούσει, η χθεσινή συναυλία τελείωσε νωρίτερα λόγω ενός προβλήματος υγείας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της συναυλίας», έγραψαν οι 5SOS.

«Μετά την εμφάνιση φυσικών συμπτωμάτων, ο Ashton μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση. Όπως διαπιστώθηκε, ο Ashton είχε υποστεί ακραία θερμοπληξία», ανέφεραν.

«Ευτυχώς και το πιο σημαντικό, αισθάνεται καλά και αναρρώνει πολύ καλά. Ζητάμε συγγνώμη από όλους τους παρευρισκόμενους θαυμαστές για τη διακοπή της συναυλίας», πρόσθεσαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 5 Seconds of Summer (@5sos)

Οι 5 Seconds of Summer ευχαρίστησαν τους θαυμαστούς της για την ανησυχία τους για τον Ashton Irwin και ζήτησαν συγγνώμη από τους θεατές τόσο της συναυλίας στο Woodlands όσο και της συναυλίας στο Rogers του Arkansas που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 28 Ιουνίου και μεταφέρθηκε σε νέα ημερομηνία στις 26 Ιουλίου.

«Λυπούμαστε πολύ που προκαλούμε αναστάτωση στα σχέδιά σας, αλλά υποσχόμαστε σε όσους από εσάς μπορείτε ακόμα να έρθετε, ότι θα δώσουμε το καλύτερο σόου που θα ζήσετε», σημείωσαν.

«Εν τω μεταξύ, σας παρακαλούμε να δώσετε μαζί μας στον Ash την ιδιωτικότητα να ξεκουραστεί και να επανέλθει σε άριστη φυσική κατάσταση», κατέληξαν οι 5SOS.

Οι 5 Seconds Of Summer ξεκίνησαν την περιοδεία τους «Take My Hand World Tour» τον Απρίλιο και ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, στη Νότια Αμερική και στη Βόρεια Αμερική.

Το συγκρότημα θα επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία, για επτά συναυλίες από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Η περιοδεία πήρε το όνομά της από το πρόσφατο single «Take My Hand» των 5 Seconds of Summer, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «5SOS5» που θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.