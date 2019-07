H πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο ότι, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις που έλαβε από το σύζυγό της, Donald Trump, ο Αμερικανός ράπερ A$AP Rocky, ο οποίος συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση στη Σουηδία θα επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Το υπουργείο Εξωτερικών ασχολείται με το ζήτημα τώρα και θα έρθει πίσω σύντομα, ανέφερε η Melania Trump.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump έδωσε στη γυναίκα του το λόγο του ότι το θέμα θα διευθετηθεί, αφού δέχθηκε κατ’ επανάληψη τηλεφωνήματα από εκπροσώπους της Αφρο-Αμερικανικής κοινότητας και αιτήματα να προβεί σε ενέργειες για την τύχη του A$AP Rocky.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι δεν γνώριζε τον ράπερ, αλλά η σύζυγός του γνώριζε ποιος ήταν ο καλλιτέχνης και ότι εκείνη τον ενημέρωσε για την υπόθεση. Ο Donald Trump ανακοίνωσε αργότερα στο Twitter ότι έλαβε επίσης τηλεφώνημα από τον ράπερ Kanye West για το θέμα του A$AP Rocky.

Ο Kanye West και η σύζυγός του Kim Kardashian φέρονται να ζήτησαν από τον Donald Trump μέσω του ανώτερου συμβούλου του και γαμπρού του, Jared Kushner, να βοηθήσει τον A$AP Rocky.

Ο A$AP Rocky τελεί υπό κράτηση από τις αρχές Ιουλίου, ενώ η σουηδική αστυνομία διερευνά την εμπλοκή του σε επεισόδιο στη Στοκχόλμη, που συνέβη πριν από την εμφάνισή του σε μουσικό φεστιβάλ.

Τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media τον δείχνουν να ρίχνει βίαια στο έδαφος έναν άνθρωπο, να τον χτυπά και να τον κλωτσάει. Ο δικηγόρος του δήλωσε πως ο ράπερ ενήργησε όντας σε αυτοάμυνα.

Την Παρασκευή, ανακοινώθηκε ότι ο εισαγγελέας της Σουηδίας κατέθεσε αίτημα ο ράπερ να παραμείνει υπό κράτηση για μία ακόμη εβδομάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για το επεισόδιο.

Ο ASAP Rocky, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Rakim Mayers, υποστηρίζει ότι παρενοχλήθηκε από δύο αγόρια, ενώ έκανε βόλτα με τη συνοδεία του στη Στοκχόλμη.

Ο ράπερ δημοσίευσε αρχικά βίντεο στο Instagram, στα οποία αναφέρει ότι τους παρακολουθούν δύο νεαροί. «Δεν τους γνωρίζουμε και δεν θέλουμε προβλήματα», έγραψε στη λεζάντα ενός από τα βίντεο. «Μας ακολουθούν εδώ και τέσσερα τετράγωνα». Σε ένα άλλο βίντεο διάρκειας τριών λεπτών που ανάρτησε ο ράπερ λέει ότι ένας από τους νεαρούς χτύπησε ένα άνδρα της ασφάλειάς του «στο πρόσωπο με ακουστικά».

Αργότερα δημοσιεύθηκαν από άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που δείχνουν πώς ο ράπερ άρπαξε το νεαρό, τον έριξε στο έδαδος και μαζί με τους συνοδούς του τον χτύπησαν και τον κλώτσησαν. Δύο ακόμη άτομα κρατούνται στη Σουηδία για την υπόθεση.

Αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Justin Bieber, ο Post Malone και o Shawn Mendes και η ηθοποιός Jada Pinkett Smith εξέφρασαν τη στήριξή τους στον ράπερ και υπέγραψαν στη διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών με αίτημα την αποφυλάκισή του με το hashtag «Justice For Rocky».

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump έγραψε σήμερα στο Twitter ότι ο Σουηδός πρωθυπουργός Stefan Löfven τον διαβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πολίτης και τραγουδιστής της ραπ A$AP Rocky θα έχει μία δίκαιη αντιμετώπιση. Ο πρόεδρος Trump διαβεβαίωσε τον Σουηδό πρωθυπουργό ότι ο Rocky δεν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα χωρίς την καταβολή εγγύησης.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019