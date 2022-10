Mike McCartney: Ο αρχικός ντράμερ των Beatles ήταν ο αδελφός του Paul McCartney

Ο Mike McCartney εγκατέλειψε τα ντραμς λόγω ενός τραυματισμού.

Ο αδελφός του Paul McCartney, Mike McCartney, ήταν ο αρχικός ντράμερ των Beatles, αλλά έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του.

Ο 78χρονος Mike McCartney αποκάλυψε ότι ήταν ο πρώτος που κάθισε στα ντραμς πίσω από τον μεγαλύτερο αδελφό του Paul και τον John Lennon στα πρώτα βήματά τους ως The Quarrymen, αλλά όταν έσπασε το χέρι του σε μία κατασκήνωση προσκόπων υπέστη νευρική βλάβη που έδωσε τέλος στις ημέρες του ως ντράμερ.

«Ήμουν ο ντράμερ των Beatles, αλλά έσπασα το χέρι μου στους προσκόπους. Αυτό συνέβη όταν ο John ερχόταν στο σπίτι μας στη Forthlin Road με τους Quarrymen, πριν καν έρθει ο George. Έσπασα το χέρι μου στην κατασκήνωση και επηρέασε τα νεύρα που ελέγχουν τον καρπό. Είχαν νεκρωθεί», εξήγησε ο Mike McCartney στο BANG Showbiz.

«Έπρεπε να μου κάνουν ηλεκτροσόκ και να μου βάλουν ζεστά πράγματα στο χέρι για να επανέλθουν τα νεύρα. Για δύο χρόνια, έπρεπε να φοράω έναν ιμάντα στήριξης με σύρμα», συνέχισε.

«Αν δεν είχα σπάσει το χέρι μου, θα ήμουν Beatle. Αλλά έσπασα το χέρι μου και δεν είμαι Beatle. Πρέπει πάντα να ασχολείσαι με την πραγματικότητα, όχι με τα όνειρα», τόνισε.

Μετά την ένταξη του κιθαρίστα George Harrison στο συγκρότημα, ο Pete Best ήταν αυτός που συνόδευσε τους Beatles στα ντραμς όταν πήγαν στο Αμβούργο της Γερμανίας, πριν απολυθεί από την μπάντα το 1962 και τελικά αντικατασταθεί από τον Ringo Starr ο οποίος συμπλήρωσε τη σύνθεση του συγκροτήματος καθώς η Beatlemania σάρωνε τον κόσμο.

Αντί να μετανιώνει για όσα θα μπορούσαν να είχαν γίνει, ο Mike επανασυστήθηκε με το καλλιτεχνικό όνομα Mike McGear και δημιούργησε το τρίο The Scaffold με τον Roger McGough και τον John Gorman, παρουσιάζοντας κωμωδία, μουσική και ποίηση.

Οι The Scaffold είχαν αρκετές επιτυχίες στα charts από το 1966 έως το 1974, μεταξύ των οποίων το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο «Lily The Pink» το 1968 και το single «Thank U Very Much» του 1967, το οποίο ήταν το αγαπημένο τραγούδι της αείμνηστης Βασιλομήτορος Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου και του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Harold Wilson.

«Έγραψα το “Thank U Very Much”. Ήταν το αγαπημένο τραγούδι της Βασιλομήτορος και του πρωθυπουργού Harold Wilson. Και μετά έγραψα το το τραγούδι που μισούσε περισσότερο… Ήταν ένα τραγούδι που λεγόταν “Yesterday’s Men” και αφορούσε την ανατραπείσα κυβέρνησή του», είπε ο McCartney.

Ο Mike είναι επίσης γνωστός φωτογράφος και έχει εκδώσει βιβλία που καταγράφουν τα πρώτα χρόνια των Beatles στα παρασκήνια και στις περιοδείες, ενώ το 2005 παρουσίασε μία έκθεση με μία συλλογή φωτογραφιών που είχε τραβήξει τη δεκαετία του 1960 με τίτλο «Mike McCartney’s Liverpool Life».

Το νέο βιβλίο του, «Mike McCartney’s Early Liverpool», είναι μία εικόνα της ανοικοδόμησης του Λίβερπουλ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και του τρόπου με τον οποίο, λόγω της πολιτιστικής έκρηξης της σκηνής του Merseybeat και της νυχτερινής ζωής, το Λίβερπουλ μπήκε δυναμικά στον πολιτιστικό χάρτη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Mike McCartney κατέγραψε αυτή την κομβική χρονική περίοδο όπως την έζησε και τώρα αποκαλύπτει πολλές άγνωστες και αδημοσίευτες φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή και τα καλλιτεχνικά έργα του.

Σχετικά με το πάθος του για τη φωτογραφία που τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή, ο Mike δήλωσε: «Βγάζω φωτογραφίες καθημερινά. Γιατί δεν μπορείς να μην τραβάς φωτογραφίες. Η φωτογραφία είναι κάτι που αποτελεί μέρος της ίδιας σου της ψυχής».