Η Margaret Qualley επιβεβαίωσε τις φήμες που διαδόθηκαν μετά την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Αρραβωνιάστηκαν ο Jack Antonoff και η Margaret Qualley.

Ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός και μουσικός των Bleachers και η πρωταγωνίστρια της σειράς «Maid» έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Η είδηση του αρραβώνα έρχεται λίγες ημέρες αφότου η 27χρονη ηθοποιός εθεάθη να φοράει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στην εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στη Γαλλία για την προώθηση της νέας της ταινίας «Stars At Noon».

Στις 25 Μαΐου, η Margaret Qualley εμφανίστηκε μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Joe Alwyn στην πρεμιέρα της ταινίας τους με ένα μαύρο φόρεμα Chanel. Καθώς πόζαρε για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί, κρατούσε το αριστερό της χέρι κρυμμένο μέσα στα βολάν του φορέματός της, αν και οι φωτογράφοι πρόλαβαν να δουν για λίγο το δαχτυλίδι καθώς έμπαινε μέσα στο συνεδριακό κέντρο «Palais des Festivals».

Μία ημέρα αργότερα, η Margaret Qualley, η οποία είναι κόρη της ηθοποιού Andie MacDowell και του μοντέλου Paul Qualley, φορούσε το ίδιο δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την ταινία «Stars At Noon», η οποία μοιράστηκε με το «Close» το Μέγα Βραβείο (Grand Prix) του φεστιβάλ.

Για την περίσταση, η Margaret Qualley ήταν και πάλι ντυμένη από την κορυφή ως τα νύχια στα μαύρα, ενώ συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ασημένια σκουλαρίκια και μια λεπτή ζώνη.

Στις 31 Μαΐου, η Margaret Qualley επιβεβαίωσε μέσω του Instagram ότι αρραβωνιάστηκε με τον αγαπημένο της και δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με τον Jack Antonoff και το πανέμορφο δαχτυλίδι της. «Ω, τον αγαπώ!», έγραψε στη λεζάντα.

Ενώ οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται ενώ έτρωγαν παγωτό στη Νέα Υόρκη, ο Jack Antonoff και η Margaret Qualley επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Μάρτιο, κάνοντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στα Critics’ Choice Awards του 2022.

Το ζευγάρι στη συνέχεια εμφανίστηκε στο γεύμα των AFI Awards στο Λος Άντζελες λίγες ημέρες αργότερα.

Τον επόμενο μήνα, η Margaret Qualley βρέθηκε στο πλευρό του Jack Antonoff στα Βραβεία Grammy 2022, στα οποία ο 38χρονος μουσικός κέρδισε το βραβείο για τον Παραγωγό της Χρονιάς για τη δουλειά του στα τραγούδια «Gold Rush» της Taylor Swift, «Solar Power» της Lorde, «Chemtrails Over the Country Club» της Lana Del Rey, «Daddy's Home» της St. Vincent και «Sling» της Clairo, καθώς και στο άλμπουμ «Take the Sadness Out of Saturday Night» των Bleachers.