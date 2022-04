Armin van Buuren, Billen Ted και JC Stewart κυκλοφορούν το single «Come Around Again»

Ο Armin van Buuren συνεργάζεται με τους Billen Ted και τον JC Stewart.

Ενώ πρόσφατα τραγούδια όπως το «Human Touch» (με τον Sam Gray) και το «Love We Lost» (με τους R3HAB, feat. Simon Ward) είναι ακόμα στα αυτιά όλων μας, το είδωλο της ηλεκτρονικής μουσικής Armin van Buuren προχωρά σε μια ακόμα σημαντική συνεργασία.

Το «Come Around Again», μια κοινή προσπάθεια με το πλατινένιο δίδυμο παραγωγής Billen Ted με έδρα το Λονδίνο και τον παγκοσμίως γνωστό τραγουδοποιό JC Stewart, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Armin van Buuren για τη χρονιά που διανύουμε.

Το «Come Around Again» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από δύο εβδομάδες από τους Armin van Buuren, Billen Ted και JC Stewart στο «Ultra Music Festival» στο Μαϊάμι και επιβεβαιώνει την ικανότητά τους να γράφουν τραγούδια που θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν στα charts.

Το επίσημο μουσικό βίντεο του «Come Around Again», ένας τραγούδι που συνδυάζει τους στίχους με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς και το έμφυτο club appeal με εντυπωσιακά visuals, γυρίστηκε στο Μαϊάμι.

Ο Armin van Buuren λέει: «Αυτό που μου αρέσει τόσο πολύ στο “Come Around Again” είναι ότι έχει λίγο απ’ όλα. Έχει την ορμή που χρειάζεται για να δώσει ενέργεια στα dance floors και έχει επίσης το στιχουργικό βάθος και το pop ρεφρέν για να κάνει αίσθηση στα ραδιόφωνα και στις playlists. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή τη συνεργασία και μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα με τους Billen Ted και JC Stewart. Μου έδωσαν πραγματικά έμπνευση στο στούντιο!»

Οι Billen Ted σχολιάζουν: «Μας άρεσε πολύ που δουλέψαμε στο “Come Around Again” με τον Armin και τον JC. Παρουσιάσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι στο “Ultra” και πήγε πολύ καλά, οπότε ανυπομονούμε να το κυκλοφορήσουμε στον κόσμο».

Ο JC Stewart προσθέτει: «Από τη δημιουργία της σε ένα όμορφο σπίτι στην Κορνουάλη μέχρι το ντεμπούτο της στην κεντρική σκηνή του Ultra Miami, η συνεργασία με τον Armin και τους Billen Ted στο “Come Around Again” ήταν ήδη ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να δω τον κόσμο να χορεύει με αυτό το τραγούδι όλο το καλοκαίρι!».

Ο Armin van Buuren είναι εδώ και καιρό παγκόσμιος πρεσβευτής της ηλεκτρονικής μουσικής. Έχει αναδειχθεί πέντε φορές ως ο No. 1 DJ στον κόσμο και σήμερα βρίσκεται στο No. 3, έχοντας επτά ολοκληρωμένα άλμπουμ στο όνομά του, ενώ συνεχίζει να διατηρεί ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινό μέσα από την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή, τη σειρά εκδηλώσεων και τη σειρά άλμπουμ «A State Of Trance», προσεγγίζοντας 40 εκατομμύρια ακροατές από 80 διαφορετικές χώρες σε εβδομαδιαία βάση.

Στις εποχές πριν τον COVID, ο Armin van Buuren ήταν επικεφαλής περισσότερων από 150 συναυλιών ετησίως σε κορυφαία φεστιβάλ και χώρους σε όλο τον κόσμο, όπως το «Electric Daisy Carnival» (Λας Βέγκας, Νέα Υόρκη), το «Ultra Music Festival» (Μαϊάμι) και το «Tomorrowland» (Βέλγιο) ενώ έκανε εμφανίσεις στην Ίμπιζα και στο Λας Βέγκας.

Οι Billen Ted, οι οποίοι εργάζονται στα Ealing Studios του Λονδίνου, είναι ένα δίδυμο καλλιτεχνών, παραγωγών και hitmakers που έχουν κάνει αβίαστα και με επιτυχία τη μετάβαση από το death metal στην dance και pop μουσική τα τελευταία χρόνια. Το πλατινένιο remix τους για το «Wellerman» του Nathan Evans έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου πέρυσι, περνώντας δύο εβδομάδες στο No. 1 και δεκατέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10 του Βρετανικού Singles Chart.

Το τραγούδι γνώρισε επίσης διεθνή επιτυχία σημειώνοντας πάνω από 700.000 πωλήσεις, παρέμεινε εννέα εβδομάδες στο No. 1 στη Γερμανία και κατέκτησε επίσης την κορυφή των charts σε Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νορβηγία και Ελβετία.

Αξιοποιώντας αυτή την επιτυχία, οι Billen Ted έκαναν remix σε μια σειρά από πρωτοκλασάτους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Jason Derulo, Anne-Marie, Little Mix, Liam Payne, James Arthur, Sam Fischer, Zara Larsson, Tom Grennan, Reve, TELYKast, Sam Gray, Denis Coleman, Vanessa Mai και Sam Feldt, και συνεργάστηκαν με ονόματα όπως οι MNEK, RAYE, Jin Jin, Gracey, Jamie Hartman, Conor Blake, Jordan Shaw, Sarah (The Six), SHELLS και Sophie Simmons.

Ο JC Stewart διανύει μία συνεχώς ανοδική πορεία. Έχει αποσπάσει υποψηφιότητες τόσο στα MTV VMA όσο και στα MTV EMAs, έχει λάβει την υποστήριξη του BBC Radio 1, του Spotify και του Apple Music, έχει συνεργαστεί με αστέρες όπως οι Lewis Capaldi, Niall Horan, Tom Odell και 220 KID και έχει συγκεντρώσει 200 εκατομμύρια και πλέον streams από διεθνείς επιτυχίες όπως το «I Need You To Hate Me» και το «Too Many Nights».

Συνυπολογίστε τον κλασικό τρόπο με τον οποίο δημιουργεί τραγούδια, την pop έφεση, μια συναισθηματική καρδιά και ένα παγκόσμιας κλάσης φωνητικό χάρισμα και ένα πράγμα γίνεται απολύτως σαφές: ο νεαρός καλλιτέχνης από τη Βόρεια Ιρλανδία πρόκειται να εξελιχθεί πραγματικά σε ένα πολύ μεγάλο όνομα το 2022.