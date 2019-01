Η Ariana Grande προκάλεσε ξανά ντελίριο ενθουσιασμού.

Το «7 Rings» είναι ακόμα μία τρανή απόδειξη ότι η Ariana Grande διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας της έως τώρα.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Thank U, Next», το video clip του οποίου δημιούργησε νέο ρεκόρ στο YouTube για τις περισσότερες προβολές (55,4 εκατ.) μέσα στις 24 πρώτες δημοσίευσης, η pop star γράφει ξανά ιστορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το νέο single της Ariana Grande με τίτλο «7 Rings» αναπαράχθηκε 12.214.337 φορές παγκοσμίως στο Spotify το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του από τη Republic Records / Universal Music, αριθμός που συνιστά ρεκόρ για τη γνωστή πλατφόρμα streaming.

With OVER 12 Million Streams, #7Rings NOW has the BIGGEST debut and DAY for any Single in Spotify HISTORY! The single accumulated 12,214,337 streams in just 24 Hours. Congratulations @ArianaGrande! pic.twitter.com/Lj80BWwOuH — Ariana Streaming (@GrandeStreaming) January 19, 2019

Ωστόσο τα επίσημα δεδομένα του Spotify αναφέρουν ότι το «7 Rings» συγκέντρωσε 8.554.577 streams, νούμερο που αποτελεί το καλύτερο ντεμπούτο ανάμεσα στις γυναίκες καλλιτέχνιδες και το τρίτο καλύτερο ντεμπούτο γενικώς.

Τα 3,6 εκατομμύρια streams που είναι η διαφορά θα προσμετρηθούν στη δεύτερη ημέρα κυκλοφορίας του τραγουδιού.

Το «7 Rings» αποκαλύφθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 της ημερήσιας κατάταξης στο Spotify τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Although #7Rings CLEARLY has the biggest day and debut for a single in Spotify History, they cut nearly 4M streams off 7 Rings on their Global Charts! This means 7R only has the biggest debut for a female, third biggest debut of all time, and the 9th biggest day. @SpotifyCares — Ariana Streaming (@GrandeStreaming) January 19, 2019

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ariana Grande ανήκουν τα έξι από τα οχτώ πρώτα τραγούδια γυναικών που έχουν σημειώσει το καλύτερο ντεμπούτο στο Spotify.

Εκτός από το «7 Rings» που καταλαμβάνει την κορυφή, στη λίστα συναντάμε το «Thank U, Next» (Νο. 3), το «No Tears Left To Cry» (No. 4), το «Breathin’» (Νο. 5), το «Imagine» (Νο. 7) και το «God Is A Woman» (Νο. 8).

Στο Νο. 2 είναι το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift και στο Νο. 5 το ντουέτο του Ed Sheeran με την Beyoncé στο «Perfect».

«Πραγματικά σας αγαπώ και σας εκτιμώ σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω απελευθερωμένη, ανόητη και εντάξει όταν το χρειάζομαι περισσότερο, μέσω από τη μουσική και τη φιλία εδώ και πολλά χρόνια», ήταν η αντίδραση της Ariana Grande.

«Δώστε τα εύσημα όπου τα χρωστάτε», συνέχισε στο μήνυμα που ανάρτησε στις «ιστορίες» του λογαριασμού της στο Instagram.

«Ευχαριστώ τους αληθινούς και ταλαντούχους φίλους μου. Είστε τόσο όμορφοι, λαμπροί και εμψυχωτικοί και πάντα εμπνέομαι από εσάς. Η δημιουργία αυτού του τραγουδιού μαζί σας ήταν μία από τις αγαπημένες μου ημέρες. Μου αρέσει να μαθαίνω από εσάς και να είμαι φίλη σας», έγραψε.