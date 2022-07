Η Ariana Grande λέει ότι το «Wicked» την έκανε να νιώσει «περισσότερο τραγουδίστρια»

Φαίνεται ότι η Ariana Grande περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Wicked», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Cynthia Erivo.

Η 29χρονη τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και στο TikTok τις τελευταίες ημέρες για να προωθήσει τα νέα προϊόντα της δικής της σειράς προϊόντων μακιγιάζ r.e.m. beauty και προφανώς αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σε μερικούς θαυμαστές της, που δεν βλέπουν την Ariana Grande να ασχολείται με τη μουσική.

Τον Οκτώβριο συμπληρώνονται δύο χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της Ariana Grande, του «Positions» το 2020.

Την επόμενη χρονιά, η Ariana Grande συμμετείχε στο επιτυχημένο remix του «Save Your Tears» του The Weeknd, το οποίο ανέβηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100 και στο τραγούδι «I Don’t Do Drugs» της Doja Cat από το άλμπουμ της «Planet Her».

Οι θαυμαστές της ανυπομονούν για τα νέα τραγούδια τους και συχνά καταφεύγουν στα σχόλια των αναρτήσεών της στα κοινωνικά δίκτυα για να δηλώσουν την προσμονή τους.

«Παρακαλώ, θυμήσου ότι είσαι τραγουδίστρια», σχολίασε ένας follower σε μια πρόσφατη ανάρτηση της Ariana Grande στο TikTok που αφορούσε τη r.e.m beauty.

Η Ariana έδωσε μια απροσδόκητη απάντηση και αναφέρθηκε στο «Wicked», καθώς τα γυρίσματα της ταινίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Στην πραγματικότητα δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άνετα με τη φωνή μου ή σαν τραγουδίστρια», έγραψε και πρόσθεσε αρκετά emojis μιας φούσκας, αναφερόμενη στον χαρακτήρα της στην ταινία, την Glinda, η οποία ταξιδεύει σε μια μεγάλη μαγική φούσκα.

Αν και στους φανατικούς θαυμαστές της Ariana Grande προκαλεί αναστάτωση η έλλειψη νέας μουσικής και ζωντανή εμφανίσεων, η εμφάνισή της στο «Wicked» μάλλον θα τους αποζημιώσει.

Τον Απρίλιο, ο σκηνοθέτης της ταινίας, Jon M. Chu, ανακοίνωσε ότι η κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked» θα χωριστεί σε δύο μέρη που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσουν τα Χριστούγεννα του 2024 και του 2025.

Αυτό σημαίνει δύο ταινίες με πρωταγωνίστρια την Ariana Grane και δύο soundtracks.

Ariana Grande tells fan that working on ‘Wicked’ has made her feel more of a singer than ever.

“I have actually never felt more at home in my voice” pic.twitter.com/xuCwwAIKXA

— Pop Base (@PopBase) July 29, 2022