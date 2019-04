Η Ariana Grande και η Victoria Monét αποκαλύπτουν ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Monopoly», το οποίο κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal για να ευχαριστήσουν το κοινό για τη στήριξή του.

Η Victoria Monét είναι μία Αμερικανίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός που γεννήθηκε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Έχει συνεργαστεί επί σκηνής με τις Fifth Harmony, τις Little Mix και τα τελευταία χρόνια αποτελεί συνοδοιπόρο της Ariana Grande, την οποία έχει συνοδεύσει στην περιοδεία «Dangerous Woman Tour» και τώρα την πλαισιώνει στο «Sweetener World Tour».

Ως δημιουργός έχει συμπράξει με τους Ariana Grande, Fifth Harmony, Nas, T.I., Chris Brown και Janelle Monáe, μεταξύ άλλων, ενώ φέτος κέρδισε ένα βραβείο Grammy για τη συνεισφορά της στο άλμπουμ «Sweetener» της Grande.

Το όνομα της Victoria Monét εμφανίζεται σε κάθε δισκογραφική δουλειά της Ariana Grande: Στο «Yours Truly» (2013), το «My Everything» (2014), το EP «Christmas & Chill» (2015), το «Dangerous Woman» (2016), το «Sweetener» (2018) και το «Thank U, Next» (2019).

Στα τραγούδια που έχει βάλει την υπογραφή της συγκαταλέγονται τα «My Everything», «Moonlight», «Be Alright», «Goodnight n Go», «Thank U, Next», «7 Rings», «Needy», «NASA» και πολλά ακόμη.

MONOPOLY out now. 🖤 everywhere. a celebration and a ‘thank u’ for everything! Love, me & @victoriamonet. https://t.co/Y0DxsvEmBv pic.twitter.com/TSDLEKliQn

— Ariana Grande (@ArianaGrande) April 1, 2019