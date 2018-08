Η Ariana Grande πράγματι φιλοξενήθηκε από τον James Corden σε ένα καινούργιο επεισόδιο του «Carpool Karaoke», όμως τραυμάτισε το χέρι της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ευτυχώς ελαφρά.

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν στο Twitter η 25χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο 39χρονος Βρετανός παρουσιαστής κίνησαν τις υποψίες και πυροδότησαν τις φήμες ότι επρόκειτο να συναντηθούν στο «Carpool Karaoke», ενόψει της επικείμενης κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ «Sweetener» από την pop star.

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και η μαγνητοσκόπηση για τη δημοφιλή ενότητα στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Late Show» του James Corden πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Τρίτη 7 Αυγούστου.

Η Ariana Grande που φαίνεται ότι ευχαριστήθηκε και διασκέδασε ολόψυχα την παρουσία της στο «Carpool Karaoke», αποκομίζοντας μάλιστα και έναν ελαφρύ τραυματισμό στον καρπό του αριστερού χεριού της, τον οποίον έδεσε με επίδεσμο.

Η 25χρονη αστέρας της pop μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία της με δεμένο το χέρι, αστειευόμενη για το περιστατικό.

«Είμαι ηλίθια», ανέφερε χιουμοριστικά επάνω στη φωτογραφία και έγραψε προς τον James Corden ότι «θα γίνω καλά μια ημέρα».

but i LOVE my bandage it looks sick @JKCorden i’ll be ok one day pic.twitter.com/uBABjvksVP

— Ariana Grande (@ArianaGrande) August 7, 2018