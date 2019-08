Το είδωλό της συνάντησε επί σκηνής η Ariana Grande.

Η Barbra Streisand εξέπληξε ευχάριστα το κοινό σε συναυλία της στο «United Center» του Σικάγου, το βράδυ της Τρίτης (06/08), όταν κάλεσε στη σκηνή την Ariana Grande για να τραγουδήσουν μαζί μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της.

Ντυμένες με μαύρα κομψά σύνολα, οι δύο γυναίκες τραγούδησαν κρατημένες από το χέρι την επιτυχία «No More Tears (Enough Is Enough)».

Το disco – soul τραγούδι είναι μία συνεργασία της Babrba Streisand με την Donna Summer από το 1979.

Η Ariana Grande δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αφού η Barbra Streisand αποτελεί είδωλό της, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξη που είχε δώσει το 2013.

Η Barbra Streisand και η Ariana Grande είχαν συναντηθεί τυχαία την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο στούντιο μανικιούρ στην πόλη του Σικάγου.

Η 77χρονη Αμερικανίδα δημοσίευσε μάλιστα στο Instagram μία φωτογραφία από τη συνάντησή τους, γράφοντας: «Έκανα μία νέα φίλη».

Παρόλο που δεν ανέφερε καθόλου το όνομα της 26χρονης pop stat, τα χαρακτηριστικά τατουάζ στο χέρι της δεν μπορούσαν να κρύψουν την ταυτότητα της «νέας φίλης».

Μετά το τέλος της συναυλίας η Barbra Streisand ανάρτησε μία φωτογραφία τους από τα παρασκήνια.

Την ίδια φωτογραφία αναδημοσίευσε η Ariana Grande στο Twitter, γράφοντας: «Θα λατρεύω για πάντα αυτή τη στιγμή».

«Τρέμω και κλαίω. Σε ευχαριστώ Barbra Streisand. Δεν έχω λόγια ακόμα», σχολίασε η Ariana σε ένα ακόμα μήνυμά της στο Twitter.