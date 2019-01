Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.

Η Ariana Grande έδωσε στη δημοσιότητα την ημερομηνία κυκλοφορίας και τους τίτλους των τραγουδιών του νέου άλμπουμ της.

Όπως είχε υπαινιχθεί, η πέμπτη δισκογραφική δουλειά της θα κυκλοφορήσει πράγματι το Φεβρουάριο, αλλά πολύ νωρίτερα από ό,τι είχατε φανταστεί.

Η αστέρας της pop ανακοίνωσε ότι το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Thank U, Next» (τίτλος που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα) είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η Ariana Grande αποκάλυψε αποκάλυψε τους τίτλους των 12 τραγουδιών θα περιέχει ο δίσκος.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα τρία singles που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, το ομότιτλο «Thank U, Next», το «Imagine» και το «7 Rings», αλλά και τραγούδια όπως το «Needy», ο τίτλος του οποίου είχε αποκαλυφθεί στο video clip του «Breathin’».

Την προσεχή Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφιακή προ-παραγγελία του άλμπουμ και να παρουσιαστεί για πρώτη φορά το εξώφυλλό του, εκτός αν η Ariana Grande αποφασίσει να το μοιραστεί νωρίτερα.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Ariana Grande θα κυκλοφορήσει περίπου πέντε εβδομάδες πριν την έναρξη της διεθνούς περιοδείας της «Sweetener World Tour», στις 18 Μαρτίου, η οποία θα διοργανωθεί για την προώθηση δύο άλμπουμ, του «Sweetener» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστου και του επερχόμενου «Thank U, Next».

Το tracklist του «Thank U, Next»:

1. Imagine

2. Needy

3. NASA

4. Bloodline

5. Fake Smile

6. Bad Idea

7. Make Up

8. Ghostin’

9. In My Head

10. 7 Rings

11. Thank U, Next

12. Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored