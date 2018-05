Η Ariana Grande έζησε ένα δύσκολο 2017 αλλά ήταν σε θέση να διοχετεύσει όλες τις δοκιμασίες που πέρασε στο νέο άλμπουμ της, το «Sweetener» και ειδικά στο τραγούδι «Get Well Soon».

Την Τρίτη 29 Μαΐου, η 24χρονη τραγουδίστρια συνομίλησε με το κοινό της μέσω Twitter, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την ευημερία της και τον καινούριο δίσκο της. Σε ένα σημείο, η αστέρας της pop αποφάσισε να απαντήσει σε μία ερώτηση που άγγιξε και τα δύο θέματα.

Όταν ρωτήθηκε λοιπόν για το «Get Well Soon», για το οποίο είχε μιλήσει στη συνέντευξή της με το «TIME» για τους «Ηγέτες της Επόμενης Γενιάς», η Ariana Grande αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι σχετίζεται με το πρόβλημα άγχους που αντιμετωπίζει.

«Αφορά το άγχος μου. Αισθανόμουν σαν να αιωρούμουν για τρεις μήνες πέρυσι και όχι με ωραίο τρόπο. Σαν να ήμουν έξω από το σώμα μου. Ήταν τρομακτικό και δεν μπορούσα να αναπνεύσω καλά. Αφορά αυτό το πράγμα. Άκουγα φωνές στο κεφάλι μου να τραγουδούν»,, περιέγραψε. «Ελπίζω να παρηγορήσει τους ανθρώπους που θα το ακούσουν.»

isss ab my anxiety. i felt like i was floating for like 3 months last year & not in a nice way. like i outside my body? was v scary and i couldn’t breathe well. so it’s ab that. & lots of voices in my head singin. i hope it comforts ppl who hear it pls ☁️

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 29, 2018