Ariana Grande: Το νέο άλμπουμ της έρχεται «αυτό τον μήνα»

Η Ariana Grande εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της μέσα στον Οκτώβριο.

Τις τελευταίες ημέρες είχαν πληθύνει οι φήμες στα κοινωνικά δίκτυα που υποστήριζαν ότι είναι πιθανό η πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδος της pop star να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, εικασίες που είχαν βασιστεί στις αναρτήσεις των τακτικών συνεργατών της.

Η Ariana Grande επιβεβαιώνει τους τελευταίους ψιθύρους και ανακοινώνει με μία ανάρτηση της στο Twitter ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

«Ανυπομονώ να σας δώσω το άλμπουμ μου αυτόν το μήνα», έγραψε η 27χρονη τραγουδίστρια, χωρίς να εκμυστηρευτεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια που έχει καταστρώσει.

i can’t wait to give u my album this month

— Αriana Grande (@ΑrianaGrande) October 14, 2020