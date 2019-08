Η Ariana Grande αφιέρωσε ένα tweet στη συμπλήρωση οκτώ ετών από την ημέρα που υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο, στις 10 Αυγούστου 2011 με τη Republic Records της Universal Music Group, στην οποία παραμένει έως σήμερα.

Η αστέρας της pop ευχαρίστησε τη δισκογραφική εταιρεία της για τη στήριξη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

«Υπέγραψα στη Republic Records σαν σήμερα πριν οκτώ χρόνια και κυκλοφόρησα το debut album πριν έξι χρόνια», έγραψε στο Twitter.

«Είμαι ευγνώμων στην οικογένειά μου στη Republic και είμαι βαθιά υπερήφανη για κάθε project που έχουμε κυκλοφορήσει μαζί. Η μουσική είναι το πιο ξεχωριστό πράγμα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε εμένα και στη φωνή μου», πρόσθεσε η Ariana Grande.

Η Republic Records απάντησε στην τραγουδίστρια με το εξής μήνυμα: «Είναι τιμή μας που είμαστε οικογένεια! Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανοι για την ανάπτυξή σου και την αφοσίωσή σου. Σου στέλνουμε όλοι την αγάπη του κόσμου.»

So honored to be family! We couldn’t be more proud of your growth & dedication. All the love in the worldddddd 🖤🖤🖤

— Republic Records (@RepublicRecords) August 10, 2019