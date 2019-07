Πολλές εκπλήξεις ετοιμάζει η Ariana Grande για το soundtrack της ταινίας «Charlie’s Angels».

Η Chaka Khan αποκάλυψε άθελά της ότι θα συνεργαστεί με την Ariana Grande.

Η 66χρονη τραγουδίστρια ήταν πριν λίγο καιρό καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Watch What Happens Live» του Andy Cohen, όπου απάντησε σε ένα ιδιαίτερο ερώτημα.

Τηλεθεάτρια ρώτησε την Khan ποιος καλλιτέχνης της έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στην τελετή για την κηδεία της Aretha Franklin, τον Αύγουστο του 2018.

«Η Ariana έκανε πολύ καλή δουλειά», απάντησε και συνέχισε λέγοντας: «Παρεμπιπτόντως, η Ariana κι εγώ ετοιμάζουμε μαζί ένα τραγούδι.»

Η Chaka Khan σημείωσε ότι η συνεργασία τους θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μίας νέας κινηματογραφικής ταινίας. Ωστόσο δεν ανέφερε την ονομασία του φιλμ επειδή συνειδητοποίησε με καθυστέρηση ότι δεν έπρεπε να προβεί στη συγκεκριμένη αποκάλυψη.

Κατά πάσα πιθανότητα η συνάντηση των δύο γυναικών αφορά το επερχόμενο remake για την κλασική ταινία «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» (Charlie’s Angels), όπου την παραγωγή του soundtrack θα επιμεληθεί εξ ολοκλήρου η Ariana Grande.

Εξάλλου είναι ήδη γνωστό ότι για τις ανάγκες του «Charlie’s Angels» έχει ηχογραφηθεί μία συνεργασία κορυφής της Ariana Grande, της Miley Cyrus και της Lana Del Rey.

Στο soundtrack της ταινίας φημολογείται ότι θα συμπεριληφθεί και το τραγούδι «Got Her Own», μία πιθανή συνύπαρξη με τη Normani.

Την Τετάρτη (24/07) η 26χρονη pop star δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από τα παρασκήνια για τα γυρίσματα ενός music video, χωρίς να διευκρινίζει εάν πρόκειται για κάποιο από τα τραγούδια που αναφέρθηκαν.