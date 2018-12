Το video clip της Ariana Grande για το «Thank U, Next» σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Το ευφάνταστο video clip της Ariana Grande για το νέο single «Thank U, Next» σπάει κάθε ρεκόρ στο YouTube.

Η ιδέα στην οποία βασίζεται το μουσικό βίντεο για την καινούργια επιτυχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας είναι η αναπαράσταση κλασικών σκηνών από δημοφιλείς ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του 2000, όπως είναι οι ταινίες «Mean Girls» (Τα Κακά Κορίτσια), «Legally Blonde» (Η Εκδίκηση της Ξανθιάς), «13 Going on 30» (Ξαφνικά… 30) και «Bring It On», με τη συμμετοχή αρκετών καλεσμένων.

Το video clip έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου (σε ώρα Ελλάδος) και έδειξε άμεσα τις προθέσεις του, δημιουργώντας νέο υψηλό για τους περισσότερους χρήστες (829.000) που έχουν συγχρονιστεί να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα ενός βίντεο στο YouTube.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στάλθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο σχόλια στην ενότητα της ζωντανής συζήτησης, τα οποία προκάλεσαν… πρόβλημα στο YouTube, με αποτέλεσμα η δημοσίευσή τους να καθυστερήσει λόγω του τεράστιου αριθμού και της αστραπιαίας συχνότητάς τους.

Το «Thank U, Next» συνέχισε σαρωτικά σπάζοντας το φράγμα του ενός εκατομμυρίου likes μέσα στο ασύλληπτο διάστημα των 33,9 λεπτών. Η καλύτερη επίδοση ανήκε προηγουμένως στο οπτικοποιημένο «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift, το οποίο χρειάστηκε 12 ώρες για να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο likes, τον Αύγουστο του 2017.

Αποκορύφωμα είναι η κατάρριψη του ρεκόρ στο YouTube για τις περισσότερες προβολές μέσα σε τις πρώτες 24 ώρες από το ντεμπούτο του.

Το video clip του «Thank U, Next» προβλήθηκε 50,3 εκατομμύρια φορές το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του από τη Republic Records / Universal Music και ξεπέρασε την επίδοση που είχαν σημειώσει στα τέλη Αυγούστου οι BTS με το «Idol» (45,9 εκατ. προβολές).

Κατ’ επέκταση, πρόκειται επίσης για το καλύτερο ντεμπούτο της Ariana Grande στην πλατφόρμα του YouTube, αφήνοντας πίσω το «No Tears Left To Cry» που είχε μετρήσει 15 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας.

Τέλος, το πολυσυζητημένο video clip, που έχει σκηνοθετήσει η Hannah Lux Davis, βρίσκεται στο Νο. 1 των γενικών και των μουσικών τάσεων στο YouTube σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.