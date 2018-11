Χάρη στο «Thank U, Next», η Ariana Grande κατακτά για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο αμερικανικό «Billboard Hot 100».

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι της Αμερικανίδας pop star κυκλοφόρησε απροειδοποίητα την Κυριακή 4 Νοεμβρίου και μέσα σε ελάχιστες ώρες επιβεβαιώθηκε η προφητεία των στίχων του.

«Τουλάχιστον αυτό το τραγούδι είναι επιτυχία», αναφέρει η 25χρονη τραγουδίστρια.

Πράγματι, το «Thank U, Next» μέτρησε παγκοσμίως 8,2 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα του Spotify στις 24 ώρες πρώτες της κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για το single γυναίκας καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα.

Το «Thank U, Next» καταφέρνει να εκθρονίσει από την κορυφή του «Hot 100» την απόλυτη επιτυχία «Girls Like You» των Maroon 5 με την Cardi B, που είχε συμπληρώσει επτά εβδομάδες πρωτοκαθεδρίας.

for once i don’t really have words 🖤1️⃣🌬 i love u so much and thank u pic.twitter.com/vVRv47ZLb9

— Ariana Grande (@ArianaGrande) November 12, 2018