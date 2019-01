Η Ariana Grande ανυπομονεί για την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς της «Thank U, Next».

Πριν καν συμπληρωθούν τρεις μήνες από το -υποψήφιο για βραβείο Grammy- «Sweetener», η 25χρονη τραγουδίστρια αιφνιδίασε το κοινό ανακοινώνοντας την έναρξη ενός καινούργιου κεφαλαίου, χωρίς να επαναπαύεται ούτε τη στιγμή.

Η Ariana Grande χειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο την ταραχώδη προσωπική ζωή της τους τελευταίους μήνες και μετέφερε το θόρυβο στη μουσική της, δηλώνοντας έτοιμη για ένα καλύτερο αύριο.

Μόλις χθες αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας και οι τίτλοι των 12 τραγουδιών που θα περιέχει ο δίσκος του «Thank U, Next».

Εμφανώς ενθουσιασμένη Ariana Grande μοιράζεται τώρα για πρώτη φορά το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ. Η φωτογραφία της pop star είναι γυρισμένη κατά 180 μοίρες, ακολουθώντας το εικαστικό του «sweetener».

she still upside-down. but this time she kinda ……… fucks w it lol.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) January 23, 2019