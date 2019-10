Ακόμα δύο ρεκόρ προσθέτει στο ενεργητικό της η Ariana Grande.

Δύο καινούργια ρεκόρ σημείωσε η Ariana Grande στο Spotify.

Και τα δύο ρεκόρ προέρχονται από το hit single «7 Rings», το οποίο έφτασε στο ορόσημο των 900 εκατομμυρίων αναπαραγωγών στη γνωστή υπηρεσία streaming.

Το «7 Rings» χρειάστηκε 269 ημέρες ώσπου να συγκεντρώσει 900 εκατομμύρια streams, αριθμός ημερών που συνιστά ρεκόρ στα χρονικά της πλατφόρμας.

Η Ariana Grande είναι επιπλέον ο μοναδικός καλλιτέχνης που διαθέτει δύο σόλο τραγούδια τα οποία μετρούν 900 εκατ. streams το καθένα στο Spotify. Εκτός από το «7 Rings», το ίδιο επίτευγμα έχει σημειώσει και η επιτυχία «thank u, next».

Τα δύο τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στο άλμπουμ «thank u, next» της Ariana Grande, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο.

Η Rihanna και η Cardi B είναι δύο ονόματα που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα 900 εκατ. streams στο Spotify με δύο τραγούδια, τα οποία όπως αποτελούσαν συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

Στην περίπτωση της Rihanna τα δύο τραγούδια είναι το «Work» με τη συμμετοχή του Drake και η συνεργασία της με τον Calvin Harris στο «This Is What You Came For».

Τα δύο τραγούδια της Cardi B είναι το «I Like It» στο οποίο συνάντησε τον J Balvin και τον Bad Bunny και το «Girls Like You» των Maroon 5.