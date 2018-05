Αν και η Ariana Grande έχει ανακοινώσει τον τίτλο που θα φέρει το νέο και ιδιαίτερα πολυαναμενόμενο άλμπουμ της, φαίνεται ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα τα τραγούδια που θα περιέχει το «Sweetener».

Το εκπληκτικό video clip για το «No Tears Left To Cry», τη μεγάλη επάνοδο της pop star στη δράση, είχε κρυμμένους τους τίτλους ορισμένων ακυκλοφόρητων τραγουδιών, τους οποίους εντόπισαν οι πιο παρατηρητικοί και στη συνέχεια τους επιβεβαίωσε και η ίδια η Ariana.

Στις οθόνες μας παρατηρήσαμε τίτλους όπως οι «R.E.M.», «The Light Is Coming», «Blessed», «God Is A Woman», «Raindrops», «Get Well Soon» και το ομότιτλο «Sweetener».

Ωστόσο αυτά δεν είναι τα μοναδικά τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί για το δίσκο.

Η Ariana Grande δημοσίευσε ένα βίντεο στην ενότητα των ιστοριών στο Instagram και πληροφόρησε τους ακόλουθους της ότι αποφάσισε να προσθέσει πέντε ακόμα τραγούδια στη νέα δισκογραφική δουλειά της, την τέταρτη ολοκληρωμένη της καριέρας της.

«Το αγαπάω περισσότερο τώρα από ό,τι πριν», σχολίασε για το άλμπουμ.

25 Μαΐου 2018