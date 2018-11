Η πέμπτη δισκογραφική δουλειά της Ariana Grande είναι καθ’ οδόν.

Πριν καν συμπληρωθούν τρεις μήνες από την κυκλοφορία του «Sweetener», η Ariana Grande προμηνύει το επόμενο άλμπουμ της.

Το «Sweetener» κυκλοφόρησε στις 17 Αυγούστου από τη Republic Records / Universal Music, περιλαμβάνοντας τραγούδια όπως το «No Tears To Left Cry», που βρίσκεται στην κορυφαία δυάδα του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα, το «God Is A Woman» που είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος στα ελληνικά ραδιόφωνα και το «Breathin’».

Αναμφίβολα, το τελευταίο διάστημα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο την 25χρονη τραγουδίστρια.

Στις 7 Σεπτεμβρίου έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο πρώην σύντροφός της, ο 26χρονος ράπερ Mac Miller, και πριν μερικές ημέρες διαλύθηκε ο αρραβώνας της με τον Pete Davidson, ο οποίος είχε διάρκεια μόλις τέσσερις μήνες.

Η Ariana Grande θέλει να αντιμετωπίσει τη ζωή με θετικότητα και αισιοδοξία και κάνει το πρώτο βήμα αποκαλύπτοντας ότι ο επόμενος δίσκος της θα τιτλοφορείται «Thank U, Next».

Το πρώτο single θα φέρει τον ίδιο τίτλο με το άλμπουμ και θα αναφέρεται στην ασέβεια.

no drags…. no shade….. jus love, gratitude, acceptance, honesty, forgiveness … and growth 🖤 — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 3, 2018

Η Αμερικανίδα pop star προχώρησε στις αποκαλύψεις μέσω μίας σειράς μηνυμάτων που δημοσίευσε στο Twitter το Σάββατο 3 Νοεμβρίου.

Επί του παρόντος, δεν είναι γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ, ωστόσο η Ariana Grande απάντησε θετικά σε χρήση του Twitter που ρώτησε εάν το ομώνυμο single θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Επίσης, η αστέρας της pop πληροφόρησε ότι το «Thank U, Next» δε θα περιέχει καμία συνεργασία.

no not this one 🖤 https://t.co/aUbQ3QTOuW — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 3, 2018

Πρόσφατα, η Ariana Grande ανακοίνωσε τη διεθνή περιοδεία «The Sweetener World Tour», ενώ τώρα σημείωσε ότι θα κυκλοφορήσει κανονικά το επίσημο video clip για το «Breathin’».

«Θα συνεχίσω να δημιουργώ και να κυκλοφορώ υλικό. Είναι καλό για την ψυχή μου», ανέφερε.