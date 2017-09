Η διεθνής pop star Ariana Grande είναι κάτι παραπάνω από μία επικίνδυνη γυναίκα, όπως περιγράφει το τραγούδι της «Dangerous Woman». Είναι έμπνευση για μία ολόκληρη γενιά σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου των 113 εκατομμυρίων ατόμων που την ακολουθούν στο Instagram.

Σήμερα (13/09), η «Reebok» εντάσσεται στις λεγεώνες των «Arianators» και ανακοινώνει επίσημα ότι Ariana Grande είναι η νέα πρέσβειρα της μάρκας. της. Η κίνηση επεκτείνει την ιστορία των συνεργασιών της εταιρείας με μερικές από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον τομέα της ψυχαγωγίας και του fitness τη σύγχρονη εποχή.

Η Ariane Grande εμπνέει εκατομμύρια κοινού στον πλανήτη με την προθυμία της να αμφισβητεί τις συμβάσεις. Από τους στίχους μέχρι τα tweets για την αφοσίωση στους οπαδούς της, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια παρακινεί συνεχώς τις γυναίκες στην υφήλιο να είναι ο καλύτερος εαυτός τους.

«Η “Reebok” ενθαρρύνει και επιτρέπει την αυτοπεποίθηση και την φιλοδοξία και είμαι ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με εκείνους των οποίων η αποστολή είναι να εμπνέουν εμπιστοσύνη και να επιτρέπουν στους ανθρώπους να καθορίζουν τη φυσική κατάσταση με τους δικούς τους όρους», δηλώνει η Ariana Grande.

Με τις σημερινές πιέσεις και την κουλτούρα των κοινωνικών δικτύων, η Ariana Grande αποτελεί το θετικό παράδειγμα που δείχνει στις νεότερες γενιές ότι πρέπει να αγκαλιάσουν τις ατέλειες και να αγαπήσουν το σώμα τους.

«Όπως η “Reebok”, υποστηρίζω ένθερμα εκείνους που εκφράζουν τον εαυτό τους, γιορτάζουν την ατομικότητά τους και ξεπερνούν τα όρια. Είμαι συνήγορος για τους ανθρώπους που δέχονται τον εαυτό τους για το ποιοι είναι. Το μήνυμα της “Reebok” για την ενεργοποίηση και την ενθάρρυνση της αυτοπεποίθησης και της αυτοβελτίωσης είναι κάτι με το οποίο ζω σαν βασική αρχή μου. Είναι τιμή να συνεργάζομαι με μία μάρκα με αποστολή να εμπνεύσει τους ανθρώπους να είναι η καλύτερη δυνατή έκδοση του εαυτού τους», προσθέτει η 24χρονη τραγουδίστρια.

Η “Reebok” και η Ariana Grande βρίσκονται σε αποστολή να ενώσουν τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο για να αποδείξουν ότι μαζί είμαστε πραγματικά καλύτερα.

Self-belief & self-expression. Proud to partner with @Reebok who shares the same beliefs that I hope to instill in my babes 🌩 #ArianaxReebok pic.twitter.com/ll7fm49hN3

— Ariana Grande (@ArianaGrande) September 13, 2017