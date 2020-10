Η Ariana Grande κυκλοφορεί το νέο single «Positions» – Δείτε το video

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται η Ariana Grande στο video για το νέο τραγούδι της.

Η Ariana Grande κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο single «Positions», το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της.

Το «Positions» σημάνει το πρώτο προσωπικό τραγούδι της pop star μετά τα θριαμβευτικά άλμπουμ «Sweetener» (2018) και το «Thank U, Next» (2019) που κυκλοφόρησαν με διαφορά έξι μηνών μεταξύ τους για να της χαρίσουν συνδυαστικά έξι υποψηφιότητες για Grammy και ένα βραβείο.

Το επόμενο διάστημα η Ariana Grande προτίμησε να κατεβάσει ρυθμούς, όμως έδωσε το στίγμα για τη μεγάλη επάνοδο πρωταγωνιστώντας φέτος σε δύο κορυφαίες συνεργασίες.

Στις αρχές Μαΐου η Ariana Grande ένωσε τις δυνάμεις της με τον Justin Bieber στο φιλανθρωπικό single «Stuck With U», που έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100. Ακολούθησε πολύ σύντομα η συμμετοχή της στο mega hit «Rain On Me» της Lady Gaga, το οποίο κέρδισε τρία βραβεία στα MTV Video Music Awards 2020 και έκανε επίσης ντεμπούτο στην κορυφή του Hot 100.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αriana Grande (@arianagrande) στις 21 Οκτ, 2020 στις 9:01 πμ PDT

Το «Positions», το οποίο κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music, είναι ένα pop τραγούδι με R&B στοιχεία που χρωματίζεται μοναδικά από τις χαρακτηριστικές αρμονίες της Ariana Grande.

Η αστέρας της pop εκφράζει μέσα από τους στίχους την αφοσίωση και την αγάπη της στο σύντροφό της και αναφέρεται στην ευελιξία που δείχνει προκειμένου να παραμείνει λειτουργική η σχέση τους.

Το «Positions» αποκαλύπτεται μαζί με ένα music video σε σκηνοθεσία του Dave Meyers, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τα videos για τα τραγούδια «No Tears Left To Cry», «God Is A Woman» και «The Light Is Coming» από το άλμπουμ «Sweetener» (2018) της Ariana Grande.

Στο music video Ariana Grande γίνεται Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και προσφέρει στους θεατές μία ματιά στη ρουτίνα της σε έναν Λευκό Οίκο όπως τον φαντάζεται εκείνη, αλλά και στους ρόλους που είναι διατιθεμένη να αλλάξει για να μείνει πιστή στο σύντροφό της.

Αν και η Ariana Grande δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση, το έκτο studio album της αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Να σημειωθεί ότι ο τίτλος του επερχόμενου άλμπουμ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη.