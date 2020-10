Ariana Grande: Το tracklist του «Positions» – Συμμετέχουν The Weeknd, Doja Cat, Ty Dolla $ign

H Ariana Grande δίνει στη δημοσιότητα το tracklist του επερχόμενου άλμπουμ της «Positions».

Τρίτη συνεχόμενη ημέρα αποκαλύψεων από τη Ariana Grande.

Αφού κυκλοφόρησε την Παρασκευή το ομότιτλο single του νέου άλμπουμ της «Positions» και το Σάββατο έφερε στο φως το εξώφυλλο που θα κοσμεί τη νέα δισκογραφική δουλειά της, η αστέρας της pop κρατά στα ύψη τον ενθουσιασμό και την αδημονία των θαυμαστών της.

Αυτή τη φορά η Ariana Grande δίνει στη δημοσιότητα του τίτλους του τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ «Positions», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το έκτο studio album της pop star θα περιλαμβάνει συνολικά 14 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τρεις συνεργασίες με τρία ισάριθμα δημοφιλή ονόματα.

Συγκεκριμένα συναντά ξανά τον χαρισματικό The Weeknd έξι χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Love Me Harder» από το άλμπουμ της «Everything» (2014) και τώρα μοιράζονται ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Off The Table».

Στο «Positions» θα συμπεριληφθεί επίσης η συνεργασία της 27χρονης τραγουδίστριας με την περιζήτητη Doja Cat, μια μουσική συνάντηση που είχε προαναγγελθεί από τον προηγούμενο Μάιο. Το τραγούδι που ηχογράφησαν μαζί τιτλοφορείται «Motive».

Η Ariana Grande ενώνει επίσης για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με τον ταλαντούχα Ty Dolla $ign και τραγουδά μαζί το «Safety Net».

Πλέον όλα είναι έτοιμα για να μπούμε στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του «Positions».