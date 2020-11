Ariana Grande: Το άλμπουμ «Positions» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200

Η Ariana Grande συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της στα charts και προσθέτει στο ενεργητικό της άλλη μία μεγάλη πρωτιά, καθώς το νέο άλμπουμ της «Positions» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard 200.

Το «Positions» είναι το πέμπτο άλμπουμ στην καριέρα της Ariana Grande που κατακτά την κορυφή των charts και το τρίτο άλμπουμ της που κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard 200 σε διάστημα δύο ετών και τριών μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Nielsen Music / MRC Data, το «Positions» κατέγραψε 174.000 πωλήσεις στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ενώ από το συνολικό αριθμό, οι 42.000 αφορούν πωλήσεις ολόκληρων άλμπουμ (φυσικές και ψηφιακές).

Επίσης το «Positions» συγκέντρωσε την πρώτη εβδομάδα του 173,54 εκατομμύρια streams από τις ΗΠΑ, η δεύτερη καλύτερη επίδοση του 2020 για pop άλμπουμ.

Η Ariana Grande βρέθηκε για πρώτη φορά στο No. 1 του Billboard 200 με το debut album της «Yours Truly» το 2013 και κατέκτησε ξανά την κορυφή με τα άλμπουμ «My Everything» το 2014, «Sweetener» το 2018 και «Thank U, Next» το 2019.

🤍 hello / thank u. this is my favorite album yet and your response to the music has made my heart so incredibly full, i can’t even begin to fully express how much it means. so thank u. so very much. pic.twitter.com/gdIPwhQGS9

— Ariana Grande (@ArianaGrande) November 8, 2020