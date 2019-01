Η Ariana Grande το είπε και το ξαναλέει. Δεν ενδιαφέρεται πλέον να βγει ξανά ραντεβού.

Την πρώτη φορά το δήλωσε στο τραγούδι «Thank U, Next», τώρα το έγραψε και στον λογαριασμό της στο Twitter, όταν ένας θαυμαστής της έκανε retweet τον τίτλο ενός ρεπορτάζ που έγραφε: «Με ποιον βγαίνει τώρα ραντεβού η Ariana Grande;»

Η 25χρονη τραγουδίστρια απάντησε: «Μπορούν να το πουν και σε εμένα;»

can they tell me too ?

Στη συνέχεια έγραψε:

«Spoiler για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους – πιθανώς (το υπόλοιπο) της ζωής μου: Δεν υπάρχει κανείς. Παρακαλώ ανατρέξτε σε αυτό το tweet για μελλοντικές ερωτήσεις.»

spoiler for the rest of this year / probably my life: it’s no one. please refer back to this tweet for future questions. 🖤

— Ariana Grande (@ArianaGrande) January 1, 2019