Τις τελευταίες ημέρες έχει διαδοθεί στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων μία θεωρία που υποστηρίζει ότι η Ariana Grande, η Miley Cyrus και η Lana Del Rey πρόκειται να συνεργαστούν στο ίδιο τραγούδι.

Τα σενάρια φούντωσαν όταν οι τρεις τραγουδίστριες πάτησαν like στο Instagram σε δημοσιεύσεις που μετέφεραν τη συγκεκριμένη φήμη, σε μία κίνηση που αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχει μία δόση αλήθειας σε όσα γράφονται.

Όσο συνεχίζεται ακατάπαυστα η φημολογία, τόσο περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τις νέες υποθέσεις, η υποτιθέμενη σύμπραξη της Ariana Grande, της Miley Cyrus και της Lana Del Rey σχετίζεται με το επερχόμενο reboot της κλασικής κινηματογραφικής ταινίας «Charlie’s Angels» (Οι Άγγελοι του Τσάρλι), το οποίο θα κάνει πρεμιέρα το Νοέμβριο.

Οι θέσεις των τριών κεντρικών πρωταγωνιστικών ρόλων είναι καλυμμένες από τη Kristen Stewart, τη Naomi Scott και την Ella Balinska, όμως υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το τραγούδι της ταινίας.

Όπως παρατήρησαν διάφοροι χρήστες του διαδικτύου, στον επίσημο λογαριασμό της ταινίας «Charlie’s Angels» στην πλατφόρμα του Giphy είχε αναρτηθεί ένα gif στην οποία είχαν προστεθεί ως ετικέτες τα ονόματα της Ariana Grande, της Miley Cyrus και της Lana Del Rey.

Οι ετικέτες αφαιρέθηκαν στη συνέχεια, όμως το περιστατικό αρκούσε για να δώσει υπόσταση στις φήμες.

A recent post on the official GIPHY account for the new @CharliesAngels film tagged Ariana Grande, Lana Del Rey and Miley Cyrus.

The tags have since been deleted, fueling rumors that the pop divas will collaborate on a song for the film. pic.twitter.com/ztK3acGhGs

— Pop Crave (@PopCrave) June 22, 2019