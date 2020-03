Η Ariana Grande κατακεραυνώνει όσους αψηφούν τα μέτρα περιορισμού

Η Ariana Grande κάνει έκκληση στον κόσμο να τηρήσει τους κανόνες «κοινωνικής αποστασιοποίησης» στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας που περνά η ανθρωπότητα.

Η pop star εξέφρασε την ενόχλησή της για τις φωτογραφίες των γεμάτων καταστημάτων διασκέδασης που πλημμύρισαν τα κοινωνικά δίκτυα από την ημέρα που ο Donald Trump κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις ΗΠΑ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοΐού.

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Ariana Grande παροτρύνει όσους δεν έχουν λάβει προφυλάξεις έναντι του ιού να δράσουν άμεσα και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Επίσης η τραγουδίστρια εφιστά την προσοχή σε όσους έχουν πάρει αψήφιστα την πανδημία και τους καλεί να αλλάξουν τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά τους, σημειώνοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να μεταδώσουν τον ιό στις ευπαθείς ομάδες, παρόλο που οι ίδιοι μπορεί να θεωρούν ότι δεν θα νοσήσουν.

«Ακούω συνέχεια από ανέλπιστα μεγάλο αριθμό ανθρώπων λόγια όπως “δεν είναι σημαντικό ζήτημα”, “θα είμαστε μία χαρά”, “πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας” και αυτό πραγματικά με αφήνει με το στόμα ανοιχτό», έγραψε η Ariana Grande.

«Καταλαβαίνω ότι αισθανόσασταν έτσι τις προηγούμενες εβδομάδες, όμως σας παρακαλώ διαβάστε τι συμβαίνει. Σας παρακαλώ μην κλείνετε τα μάτια. Είναι απίστευτα επικίνδυνο και εγωιστικό να παίρνετε αυτή την κατάσταση τόσο ελαφρά», συνέχισε.

Η Ariana Grande προσπάθησε επίσης να προσγειώσει στην πραγματικότητα τους νέους.

«Η νοοτροπία “θα είμαστε εντάξει γιατί είμαστε νέοι”, βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τους ανθρώπους που δεν είναι νέοι και / ή υγιείς. Ακούγεστε ηλίθιοι και προνομιούχοι και χρειάζεται να ενδιαφερθείτε περισσότερο για τους άλλους. Τώρα όμως», ανέφερε.

Η 26χρονη τραγουδίστρια συμπλήρωσε σε ένα άλλο tweet που ανέβασε: «Το μάθημά σας για hip-hop γιόγκα μπορεί να περιμένει, το υπόσχομαι».

like your hip hop yoga class can fucking wait i promise

— Ariana Grande (@ArianaGrande) March 15, 2020