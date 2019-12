Η Ariana Grande κυκλοφορεί το live album «k bye for now (swt live)»

Το «k bye for now (swt live)» κυκλοφόρησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας «Sweetener World Tour».

Η Ariana Grande χαρίζει στους θαυμαστές της το πιο απολαυστικό χριστουγεννιάτικο δώρο και κυκλοφορεί απροειδοποίητα το πολυαναμενόμενο live album της.

Το άλμπουμ φέρει τον τίτλο «k bye for now (swt live)» και αποτελεί ζωντανή ηχογράφηση της διεθνούς περιοδείας «Sweetener World Tour», η οποία ολοκληρώθηκε πανηγυρικά με δύο συναυλίες στο κατάμεστο The Forum της Καλιφόρνιας στις 21 και 22 Δεκεμβρίου.

Το «k bye for now (swt live)» κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music και περιέχει συνολικά 32 τραγούδια που μεταφέρουν αυτούσιο στον ακροατή το ξεχωριστό, γεμάτο πάθος και ένταση κλίμα που επικρατεί στις συναυλίες της Ariana Grande.

Ουσιαστικά πρόκειται για ολόκληρο το πρόγραμμα της περιοδείας, το οποίο βασίζεται στα τραγούδια των επιτυχημένων άλμπουμ «Sweetener» και «thank u, next», αλλά και σε επιλεγμένα τραγούδια από την παλαιότερη δισκογραφία της pop star.

Αγαπημένα τραγούδια όπως τα «7 Rings», «thank u, next», «No Tears Left to Cry», «God Is a Woman», «The Light Is Coming», «Dangerous Woman», «Side to Side», «Into You», «Break Free» και αρκετά ακόμη, με τον παλμό που παρουσιάστηκαν στη σκηνή του «Sweetener World Tour».

Σημείο αναφοράς του άλμπουμ είναι η συμμετοχή της Nicki Minaj, του Big Sean και του Childish Gambino.

«Κάτι γλυκό και ξεχωριστό για να σας πω “ευχαριστώ” γι’ αυτή τη χρονιά», είχε σημειώσει η Ariana Grande αναγγέλλοντας την άφιξη του live album.

Οι τελευταίοι 16 μήνες αποτέλεσαν αδιαμφισβήτητα την πιο επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα της τραγουδίστριας έως τώρα.

Η Ariana Grande κυκλοφόρησε δύο συνεχόμενα άλμπουμ σε διάστημα έξι μηνών τα οποία κατέλαβαν την κορυφή των ΗΠΑ και πολλών ακόμα χωρών, ενώ μονοπώλησε επί σειρά εβδομάδων την πρώτη θέση των charts με τις επιτυχίες «thank u, next» και «7 rings».

Αποκορύφωμα αυτής της σαρωτικής χρονιάς ήταν οι πέντε υποψηφιότητες που έλαβε η αστέρας της pop για τα Βραβεία Grammy 2020.

Η επανακυκλοφορία ολόκληρης της δισκογραφίας της σε χρωματιστά βινύλια δεν είναι το μοναδικό δώρο της Ariana Grande για τις φετινές γιορτές.

Το άλμπουμ «k bye for now (swt live)» είναι το επιστέγασμα μίας ονειρικής χρονιάς που καθιέρωσε την Ariana ως μία από τις απόλυτες pop τραγουδίστριες της εποχής μας.



Το tracklist του «k bye for now (swt live)»

1. Raindrops (An Angel Cried)

2. God Is a Woman

3. Bad Idea

4. Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored

5. R.E.M

6. Be Alright

7. Sweetener

8. Successful

9. Side to Side (featuring Nicki Minaj)

10. 7 Rings

11. Love Me Harder

12. Breathin

13. Needy

14. Fake Smile

15. Make Up

16. Right There (featuring Big Sean)

17. You’ll Never Know

18. Break Your Heart Right Back (featuring Childish Gambino)

19. NASA

20. Tattooed Heart

21. Only 1

22. Goodnight n Go

23. Get Well Soon

24. In My Head (Interlude)

25. Everytime

26. The Light Is Coming (featuring Nicki Minaj)

27. Into You

28. My Heart Belongs to Daddy

29. Dangerous Woman

30. Break Free

31. No Tears Left to Cry

32. Thank U, Next