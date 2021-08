Ariana Grande και Justin Bieber συγκέντρωσαν 3,5 εκατομμύρια δολάρια με το φιλανθρωπικό single «Stuck With U»

Τα χρήματα θα διατεθούν για τη στήριξη όσων εργάζονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας και των οικογενειών τους.

Η φιλανθρωπική συνεργασία της Ariana Grande και του Justin Bieber στο single «Stuck With U» το 2020 συγκέντρωσε 3,5 εκατομμύρια δολάρια για το ίδρυμα First Responders Children’s Foundation.

Οι δύο pop stars κυκλοφόρησαν την μπαλάντα για το lockdown στις 8 Μαΐου 2020. Σε συνεργασία με την SB Projects του μάνταζέρ τους Scooter Braun και τις δισκογραφικές εταιρίες τους Def Jam Recordings (Bieber) και Republic Records (Grande), δώρισαν το 100% των εσόδων από τα streams και τις πωλήσεις του τραγουδιού στους σκοπούς του ιδρύματος.

Το First Responders Children’s Foundation διαμοίρασε τα χρήματα σε χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων που έχουν πολεμήσει την πανδημία από την πρώτη γραμμή τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, προσωπικό ασθενοφόρων, πυροσβέστες και διασώστες.

«Καθώς ο κόσμος έμπαινε σε lockdown, ψάχναμε τρόπους για να δημιουργήσουμε έναν απτό αντίκτυπο, καθώς ήταν πάντα προτεραιότητα του Scooter ότι η SB Projects και οι καλλιτέχνες μας πρέπει να δίνουν πίσω», δήλωσε η Shauna Nep, Αντιπρόεδρος Φιλανθρωπίας της SB Projects.

«Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που συνεργαστήκαμε με το First Responders Children’s Foundation, που υποστηρίζει όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, καθώς και τις οικογένειές τους. Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, είμαστε τόσο υπερήφανοι που βλέπουμε πόσα χρήματα έχουν συγκεντρωθεί και πόσα έχουν επιτευχθεί. Ευχαριστούμε το ίδρυμα για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε αυτό το έργο», πρόσθεσε.

Το First Responders Children’s Foundation θα διαθέσει τα χρήματα σε υποτροφίες για παιδιά, προσωρινή στέγαση για σκοπούς καραντίνας και κηδείες των μελών των ομάδων άμεσης επέμβασης και των μελών των οικογενειών τους που έχασαν τη ζωή τους από τον COVID-19.

«Η γενναιοδωρία και η υποστήριξη που έδειξαν οι Ariana Grande, Justin Bieber και Scooter Braun στους άνδρες και στις γυναίκες στην πρώτη γραμμή αυτής της συνεχιζόμενης πανδημίας ήταν μια σουρεαλιστική και αφυπνιστική εμπειρία για εμάς», πρόσθεσε η Jillian Crane, πρόεδρος του First Responders Children’s Foundation.

«Ως οργάνωση καταφέραμε να βοηθήσουμε τους καθημερινούς ήρωες που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας και τις άμεσες ανάγκες των οικογενειών τους με την υποστήριξη που κατέστη δυνατή μόνο λόγω της συλλογικής προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων, για τους οποίους είμαστε ευγνώμονες», σημείωσε.

Το «Stuck With U» της Ariana Grande και του Justin Bieber έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και συνοδεύτηκε από ένα music video στο οποίο εμφανίστηκαν τόσο οι δύο καλλιτέχνες με τους συντρόφους τους, τον Dalton Gomez και τη Hailey Baldwin αντίστοιχα, όσο και διασημότητες όπως οι Demi Lovato, Kendall και Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kanye West, Chance The Rapper, Michael Bublé, Jaden Smith και πολλοί άλλοι.