Το «Stuck With U» της Ariana Grande και του Justin Bieber κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot 100

Την κορυφή απολαμβάνει η συνεργασία της Ariana Grande και του Justin Bieber στο «Stuck With U».

Θριαμβευτικό ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 έκανε η συνεργασία της Ariana Grande και του Justin Bieber στο «Stuck With U», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για καλό σκοπό.

Όλα τα έσοδα από το «Stuck With U» θα παραχωρηθούν από την Ariana Grande και τον Justin Bieber στην οργάνωση First Responders Children’s Fund, ενισχύοντας τις προσπάθειές της για την παροχή χρηματοδοτήσεων και υποτροφιών στα παιδιά όλων των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή της πανδημίας του COVID-19.

Το τραγούδι κυκλοφορεί σε ποικιλία φυσικών και ψηφιακών εκδόσεων, μεταξύ των οποίων αντίτυπα CD υπογεγραμμένα από τους δύο pop stars.

Το «Stuck With U» είναι επίσης διαθέσιμο για προπαραγγελία σε κασέτα, CD και βινύλιο, εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν σε «8-10 εβδομάδες», σύμφωνα με το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ariana Grande.

Να σημειωθεί ότι με κάθε προπαραγγελία οι κάτοικοι των ΗΠΑ λαμβάνουν αυτόματα το digital single του «Stuck With U», ενέργεια που έδωσε ώθηση στο τραγούδι στα charts.

Το «Stuck With U» σηματοδοτεί το τρίτο τραγούδι της Ariana Grande που κυριαρχεί στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Η 26χρονη Αμερικανίδα βρέθηκε για πρώτη φορά στο Νο. 1 του συγκεκριμένου chart με τα δύο πρώτα singles του άλμπουμ της «Thank U, Next»: Το ομότιτλο τραγούδι (7 εβδομάδες στο Νο. 1) και το «7 Rings» (8 εβδομάδες στο Νο. 1).

Από την άλλη πλευρά, το «Stuck With U» είναι το έκτο τραγούδι του Justin Bieber που αναρριχάται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Τα τραγούδια του που έχουν βρεθεί στο Νο. 1 το «What Do You Mean?» (2015) το «Sorry» (3 εβδομάδες στο Νο. 1, 2016), «Love Yourself» (2 εβδομάδες, 2016), η συνεργασία με τους Quavo, Chance the Rapper και Lil Wayne στο «I’m The One» του DJ Khaled (2017) και η συμμετοχή του στο remix για το «Despacito» του Luis Fonsi και του Daddy Yankee (16 εβδομάδες, 2017).

Το Billboard μεταδίδει ότι το «Stuck With U» κατέγραψε 108.000 καθαρές πωλήσεις στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, αποτελώντας το πρώτο τραγούδι μετά από ένα έτος (και το «ME!» της Taylor Swift με τον Brendon Urie) που σπάει το φράγμα των 100.000 πωλήσεων.

Τέλος, η Ariana Grande και ο Justin Bieber είναι πλέον μαζί με τη Mariah Carey και τον Drake οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να κάνουν τρεις φορές ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot 100.