13 τραγούδια, εννέα σκηνικά και μόνο μία λήψη χρησιμοποίησαν η Ariana Grande και ο James Corden σε ένα απολαυστικό αφιέρωμα στον «Τιτανικό».

Η Ariana Grande και ο James Corden απέδωσαν φόρο τιμής στην περίφημη ιστορία αγάπης του «Jack» και της «Rose» από τον πολυβραβευμένο «Τιτανικό».

Η αστέρας της pop μετρά αντίστροφα για την πολυαναμενόμενη άφιξη του νέου άλμπουμ της. Το «Sweetener» κυκλοφορεί την Παρασκευή 17 Αυγούστου και η αγωνία των φανατικών θαυμαστών της τραγουδίστριας έχει φτάσει στα ύψη.

Στο πλαίσιο των διαφόρων ενεργειών προώθησης του «Sweetener», η Ariana Grande έχει ήδη γυρίσει με τον James Corden ένα καινούργιο επεισόδιο για το «Carpool Karaoke», το οποίο θα προβληθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες την Τετάρτη 15 Αυγούστου.

Ωστόσο, το δίδυμο επιφύλασσε και άλλες εκπλήξεις για το κοινό.

Η Ariana Grande εμφανίστηκε στο «The Late Late Show» της Δευτέρας 13 Αυγούστου και μαζί με τον James Corden πραγματοποίησε ένα απολαυστικό, live αφιέρωμα στον «Τιτανικό» (1997).

Σε μία μόνο λήψη, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο Βρετανός παρουσιαστής ερμήνευσαν ζωντανά 13 τραγούδια, αλλάζοντας εννέα διαφορετικά σκηνικά που αναπαριστούσαν σκηνές από τη διάσημη ταινία, ενώ χρησιμοποίησα απρόσμενα τραγούδια:

Από Ed Sheeran («Shape Of You»), Lady Gaga («Just Dance»), One Direction («Steal My Girl») και Pitbull με Kesha («Timber») μέχρι The Foo Fighters («Learn To Fly»), Timbaland («The Way I Are), Nelly Ride («Ride Wit Me»)

Από τις επιλογές δεν έλειψαν επίσης τα αξέχαστα «Ice Ice Baby» του Vanille Ice και το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley. Στην πολυσυζητημένη σκηνή του θανάτου του «Jack», το δίδυμο τραγούδησε το «Bye Bye Bye» των NSYNC.