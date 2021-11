Η Ariana Grande ήθελε η σειρά προϊόντων ομορφιάς «R.E.M. Beauty» να έχει «σκοπό»

Η Ariana Grande ήθελε η δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς να είναι «εξαιρετικά αληθινή».

Η 28χρονη αστέρας της pop λανσάρει την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου τη σειρά προϊόντων ομορφιάς «R.E.M. Beauty» και παραδέχτηκε ότι δεν θα επένδυε στο εγχείρημα αν δεν είχε ένα σκοπό.

«Πρέπει να φαίνεται ότι έχει σκοπό, ότι τροφοδοτείται από το πάθος και ότι είναι εξαιρετικά αληθινό», είπε σε μία κλήση μέσω Zoom για την προώθηση του brand, που παρακολούθησε το «People».

«Έχω περάσει πολύ χρόνο στην καρέκλα του μακιγιάζ. Το γεγονός ότι τώρα επαναπροσδιορίζω τη σχέση μου και έχω τη δική μου εκδοχή, ελπίζω να εμπνεύσει τους ανθρώπους να εκφραστούν με έναν νέο τρόπο», εξήγησε.

Η Ariana Grande υποστήριξε ότι η παρασκευή των προϊόντων ήταν «με έναν περίεργο τρόπο» πολύ παρόμοια με τη δημιουργία ενός pop τραγουδιού

«Είναι εντελώς διαφορετικές διέξοδοι αφήγησης, αλλά κρατιούνται χέρι – χέρι με έναν περίεργο τρόπο. Όταν γράφεις ένα τραγούδι, ξοδεύεις χρόνο με το pre-chorus για να βεβαιωθείς ότι οι νότες στήνουν το ρεφρέν με τον κατάλληλο τρόπο. Ή βεβαιώνεσαι ότι οι αρμονίες δεν τσακώνονται με τα καμπανάκια στο παρασκήνιο», περιέγραψε.

«Είναι το ίδιο πράγμα όπως το να βάζεις μαζί αυτές τις φόρμουλες και να βεβαιώνεσαι ότι όλα λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά», πρόσθεσε.

Η επωνυμία «R.E.M. Beauty» αναφέρεται στο στάδιο του ύπνου που χαρακτηρίζεται από γρήγορες κινήσεις των ματιών, αλλά και στο τραγούδι «R.E.M.» από το άλμπουμ «Sweetener» (2018) της Ariana Grande.

«Αισθάνομαι ότι αυτό το τραγούδι περιλαμβάνει πραγματικά πολλά από τα αγαπημένα μου μέρη του ήχου μου σε φωνολογικό επίπεδο. Επίσης, με την ταχεία κίνηση των ματιών και την εστίαση στα όνειρα, τα μάτια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας που έχουμε», σχολίασε.

«Μπορείς να πεις περισσότερα με τον τρόπο που κοιτάς κάποιον από ό,τι με λέξεις μερικές φορές. Χρησιμοποιούμε τα μάτια για να ονειρευόμαστε και να ξεκουραζόμαστε και υπάρχει τόση ομορφιά εκεί. Θέλαμε πραγματικά να επικεντρωθούμε στα μάτια για την κύρια κυκλοφορία μας», συνέχισε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Ariana Grande ασχολείται με τον κόσμο της ομορφιάς, καθώς έχει κυκλοφορήσει αρκετά αρώματα, συμπεριλαμβανομένων των «Cloud», «R.E.M.» και «Ariana Grande Eau de Parfum», τα οποία έχουν σημειώσει πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων.

