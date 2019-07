Η Ariana Grande ασκεί τη γοητεία της καθώς χορεύει στο ρυθμό του «In My Head».

Το video clip της Ariana Grande για το τραγούδι «In My Head» είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στην ιστοσελίδα για την αμερικανική έκδοση της «Vogue».

Η 26χρονη pop star φωτογραφίζεται για το τεύχος Αυγούστου του γνωστού περιοδικού μόδας και παραχωρεί μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Μία από τις εκπλήξεις που επιφύλασσε η παρουσία της Ariana Grande στη «Vogue» ήταν η πρεμιέρα του μοντέρνου music video για το «In My Head», ένα από τα πιο εξομολογητικά τραγούδια της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς της Αμερικανίδας τραγουδίστριας με τίτλο «thank u, next».

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές Φεβρουαρίου από τη Republic Records / Universal Music και κατέλαβε την κορυφή στα charts 12 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και άλλων χωρών.

Το video clip για το «In My Head» έχει σκηνοθετήσει η Bardia Zeinali κάνοντας χρήση ευρηματικών οπτικών εφέ. Απόλυτη πρωταγωνίστρια είναι η Ariana Grande, η οποία ασκεί τη γοητεία της καθώς χορεύει μέσα σε μία άσπρη αίθουσα που αντιπροσωπεύει το μυαλό της.

Το «In My Head» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ariana ερωτεύτηκε κάποιον με την εικόνα που είχε δημιουργήσει στο μυαλό της για εκείνον, ανακαλύπτοντας στη συνέχεια ότι, στην πραγματικότητα, δεν είναι το άτομο που είχε φανταστεί.