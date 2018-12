Η Ariana Grande προχωρά ακάθεκτη και παρουσιάζει το νέο single «Imagine» που κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music.

Η 25χρονη pop star βιώνει αναμφισβήτητα την καλύτερη περίοδο της καριέρας της, έπειτα από τους δύσκολους 17 μήνες που προηγήθηκαν.

Το πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στη συναυλία της στο Μάντσεστερ, το Μάιο του 2017, ο θάνατος του πρώην συντρόφου της, του Mac Miller και η διάλυση του αρραβώνα της με τον Pete Davidson πλήγωσαν βαθιά την Ariana Grande, η οποία άντλησε τη δύναμη και επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ, στρέφοντας τη συζήτηση αποκλειστικά στη μουσική της.

Πριν καν συμπληρωθούν τρεις μήνες από το άλμπουμ «Sweetener», το οποίο είχε κάνει είσοδο στην κορυφή του «Billboard 200», η αστέρας της pop συνέχισε στον ίδιο ρυθμό με το «Thank U, Next», που έκανε αίσθηση από την πρώτη στιγμή και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία της.

Οι επιδόσεις του «Thank U, Next» είναι αδιάψευστος μάρτυρας της επιτυχίας.

Η Ariana Grande κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του αμερικανικού «Billboard Hot 100», όπου το single παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες, και σημείωσε επίσης μία σειρά από εντυπωσιακά ρεκόρ.

Μεταξύ άλλων, το ιδιαίτερα πολυαναμενόμενο video clip του «Thank U, Next», το οποίο αναπαριστά σκηνές από κλασικές ρομαντικές κομεντί της δεκαετίας του 2000, συνέτριψε εκκωφαντικά το ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο κυκλοφορίας, μετρώντας πάνω από 55,4 εκατομμύρια επισκέψεις.

Αφού πρόσθεσε στο βιογραφικό της δύο υποψηφιότητες για Grammy, καθώς το «Sweetener» προτείνεται για το «Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ» και το single «God Is A Woman» είναι υποψήφιο για την «Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία», η Ariana Grande παρουσιάζει το δεύτερο άκουσμα από το επόμενο άλμπουμ της.

i think it'll balance the energy between thank u, next and seven rings nicely as those are super self assured / commanding and this one is more vulnerable / unsure. i wanted to mix up the energy a lil bit as both of those themes are equally prevalent on the album / in my life rn.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) December 13, 2018