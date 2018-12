Η Ariana Grande τραγούδησε ζωντανά το ολοκαίνουργιο single «Imagine».

Η Ariana Grande φιλοξενήθηκε από τον Jimmy Fallon στο «The Tonight Show» για πολλοστή φορά κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Αυτή τη φορά, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής για να παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά και τηλεοπτικά το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Imagine», την επόμενη κυκλοφορία της μετά το «Thank U, Next» που έχει κάνει θραύση παγκοσμίως.

Το «The Tonight Show» της Τρίτης 18 Δεκεμβρίου ξεκίνησε με την Ariana Grande και τον Jimmy Fallon να δημιουργούν χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα τραγουδώντας το «I Wish It Was Christmas», ένα πρωτότυπο τραγούδι που παρουσιάστηκε το 2000 στο show «Saturday Night Live».

Στην αναβίωση του «I Wish It Was Christmas» με την Ariana Grande συμμετείχαν όλοι οι αρχικοί συντελεστές, οι οποίοι ήταν ο Jimmy Fallon, ο ηθοποιός και κωμικός Tracy Morgan, ο Horatio Sanz και ο Chris Kattan.

Η Ariana Grande επέστρεψε στο σκηνή λίγο αργότερα και τραγούδησε ζωντανά το «Imagine», έχοντας τη συνοδεία των Roots, της μπάντας που δίνει το μουσικό ρυθμό στο «The Tonight Show».

Η 25χρονη τραγουδίστρια πρόσθεσε χριστουγεννιάτικη πινελιά φορώντας το ίδιο υπερμέγεθες κόκκινο πουλόβερ με το οποίο είχε εμφανιστεί στην αρχή της εκπομπής.

Η αστέρας της pop κέρδισε το χειροκρότημα με το… εξωπραγματικό φαλτσέτο της, αναγκάζοντας ακόμα και τον Jimmy Fallon να την αποθεώσει.

Το «Imagine» κυκλοφόρησε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το άλμπουμ «Thank U, Next» που θα κυκλοφορήσει μελλοντικά.