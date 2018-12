Η Ariana Grande δεν επαναπαύεται στις δάφνες της επιτυχίας. Ένα ολοκαίνουργιο single με τίτλο «Imagine» κυκλοφορεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου.

Ο τελευταίος μήνας ήταν γεμάτος από τεράστιες επιτυχίες για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που αποτελούν ορόσημα στην επαγγελματική σταδιοδρομία της. Πέντε εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, το «Thank U, Next» έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα στην καριέρα της η 25χρονη pop star.

Οι επιδόσεις του τραγουδιού στα charts, ιδιαίτερα σε εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών, και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής είναι εντυπωσιακές αλλά και ιστορικές, διότι έχει καταρριφθεί μία σειρά από διαφορετικά ρεκόρ, όπως οι περισσότερες προβολές που συγκεντρώνει ένα video clip μέσα σε 24 ώρες ή οι περισσότερες ημέρες παραμονής στο Νο. 1 του Spotify.

@ArianaGrande the thank u, next video was so good, it broke the internet (or at least delayed YouTube comments from posting for a bit).

Comments are still working on the video, they're just delayed! https://t.co/osq64npfpt

— Team YouTube (@TeamYouTube) November 30, 2018