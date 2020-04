Ariana Grande: Φωτογραφίζεται με τα φυσικά μαλλιά της και δείχνει αγνώριστη

Η Ariana Grande έκλεψε με τις εντυπώσεις με τη φανταστική αλλαγή στα μαλλιά της.

Η τραγουδίστρια άφησε τη χαρακτηριστική αλογοουρά της και τα extensions και δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία της στην οποία μας δείχνει τα φυσικά και σγουρά μαλλιά της.

Η φωτογραφία είχε συγκεντρώσει πάνω από 6,5 εκατομμύρια likes στο Instagram πριν διαγραφεί και είχε κατακλυστεί από σχόλια θαυμαστών της τραγουδίστριας που εγκωμιάζουν το φυσικό look της.

Ακόμη και η μητέρα της Ariana, η Joan Grande, έκανε κομπλιμέντο στην pop star για τις μπούκλες της.

«Τα φυσικά σου μαλλιά / μπούκλες είναι από μόνα τους ένας κόσμος. Είσαι μέσα και έξω / μακιγιαρισμένη ή φυσική μία υπέροχη ομορφιά. Σ’ αγαπώ», έγραψε στο Twitter η Joan.

your natural hair/curls is a world of its own… a magnificent beauty you are inside and out/ made up or natural … I love you…

— Joan Grande (@joangrande) March 30, 2020