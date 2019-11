Το «thank u, next» είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερη σημασία για την Ariana Grande.

Η Ariana Grande αφιέρωσε λίγο από το χρόνο της ώστε να τιμήσει τη συμπλήρωση ενός έτους από την κυκλοφορία της επιτυχίας «thank u, next».

Το «thank u, next» αποτελεί ένα single σταθμό στην καριέρα της pop star, αφού ήταν το πρώτο τραγούδι της που κυριάρχησε στην πρώτη θέση των ΗΠΑ.

«Χαρούμενα γενέθλια “thank u, next”!», έγραψε στο Twitter η Ariana Graqnde.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πέρασα φέτος περισσότερο χρόνο μόνη από ό,τι σε ολόκληρη τη ζωή μου, δεν μπορώ να πιστέψω πόσες συνεδρίες έκανα με τον ψυχοθεραπευτή μου, πόσες φορές τραγούδησα αυτό το τραγούδι, πόσα πολλά έμαθα και πόσο πολύ γιατρεύτηκα, πόσα πολλά έχω ακόμα να μάθω και να γιατρέψω», συνέχισε.

happy birthday ‘thank u, next’.

i can’t believe i’ve spent more time alone this year than i have in my life, i can’t believe how many sessions w my therapist i’ve had, how many times i’ve sung this song, how much i’ve learned and healed, how much i still have to learn and heal ! — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 3, 2019

«Ήταν μία παραγωγική, συναισθηματική, θυελλώδης και παρ’ όλα αυτά… χαρούμενη χρονιά. Είμαι ευγνώμων για τα μωρά μου που μου παρείχαν ατελείωτη δύναμη, ενέργεια και έμπνευση», έγραψε η Ariana Grande αναφερόμενη στους θαυμαστές της.

Επίσης τόνισε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη και για τους φίλους της, που τη κράτησαν στα πόδια της τόσο όταν περιόδευε όσο και στην προσωπική ζωή της. «Είμαι σίγουρη ότι είναι εξίσου εξαντλημένοι», πρόσθεσε.

it’s been one hall of a productive, emotional, wild and yet … happy! year. thankful for my babies who have provided me with endless strength, energy and inspiration… and to my friends who have held me together on the road and at home. i’m sure they’re just as exhausted lmao. — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 3, 2019

Το hit single «thank u, next» κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 2018, λίγες εβδομάδες μετά τη διάλυση του αρραβώνα της Ariana Grande με τον Pete Davidson και σχεδόν ένα μήνα έπειτα τον αδόκητο θάνατο του πρώην συντρόφου της, Mac Miller.

«Ακόμα δεν γνωρίζω τίποτα για την αγάπη ούτε έχω ιδέα πώς είναι η προσωπική ζωή πέρα από το να κάθομαι με τα σκυλιά και το γουρουνάκι μου, κάτι που είναι παραπάνω από αρκετό», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια στο μήνυμά της.

«Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί αυτή η επέτειος με έκανε να πολυλογήσω…. Η καρδιά μου νιώθει καλά. Ακόμα κι αν όλα είναι στον αέρα, έχω ακόμα ένα εκατομμύριο ερωτήσεις. Το έχω αποδεχθεί και νιώθω ολοκληρωμένη. Φαινόταν ότι άξιζε να το μοιραστώ. Υποθέτω. Σας αγαπώ», ολοκλήρωσε.