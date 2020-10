Η Ariana Grande αποκαλύπτει το εξώφυλλο του άλμπουμ «Positions»

Η Ariana Grande επιβεβαιώνει ότι το νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Positions» και αποκαλύπτει το εξώφυλλο που θα το κοσμεί.

Μόλις χθες, η αστέρας της pop άνοιξε τον κύκλο του έκτου studio album της κυκλοφορώντας το ομώνυμο single «Positions» μαζί με το επίσημο video του, για τις ανάγκες του οποίου εμφανίστηκε σε ένα ρόλο που δεν την είχαμε δει ξανά και έγινε η Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νέο single της 27χρονης τραγουδίστριας ήρθε στο φως, όμως παράλληλα συνεχίζεται μια δεύτερη αντίστροφη μέτρηση, αυτή για τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

Το άλμπουμ «Positions» της Ariana Grande πρόκειται να κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music την επόμενη Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου.

Η pop star δεν χρονοτριβεί και μοιράζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ «Positions». Η συνολική εικόνα του εικαστικού αποπνέει μια vintage αισθητική τόσο σε στιλιστικό όσο και γραφιστικό επίπεδο.

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι ένα κοντινό στο πρόσωπο της Ariana Grande, με την τραγουδίστρια να έχει ένα χτένισμα εμπνευσμένο από τα ’60s και να φοράει σκουλαρίκια σε σχήμα μαργαρίτας, ένα σύμβολο που είναι πιθανό να έχει το δικό του ρόλο στο άλμπουμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπως ο αριθμός και ο κύκλος των τραγουδιών που θα περιέχει το άλμπουμ όμως όλες οι πληροφορίες αναμένεται να αποκαλυφθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

positions the single out now. positions my 6th album out friday the 30th. 🤍 https://t.co/qNum5allXG pic.twitter.com/ggOQpgPIHn

— Αriana Grande (@ArianaGrande) October 23, 2020