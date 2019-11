Η Ariana Grande ετοιμάζει live album από το «Sweetener World Tour»

Η δημιουργία ενός live album συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια της Ariana Grande.

Η 26χρονη τραγουδίστρια ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μία σειρά από βίντεο στα οποία εμφανίζονται αρχεία με ηχογραφήσεις από συναυλίες που έδωσε σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ και Ευρώπης με την περιοδεία της «Sweetener World Tour», όπως το Παρίσι, το Αμβούργο, η Ζυρίχη, η Στοκχόλμη και το Λονδίνο.

Τον προηγούμενη μήνα η Ariana Grande ανέφερε ότι βρισκόταν σε διαδικασία συλλογής ακουστικού υλικού από τις εμφανίσεις της, σημειώνοντας μάλιστα το ενδεχόμενο κυκλοφορίας ενός live album.

«Έλαβα στο λάπτοπ μου μία σειρά από ζωντανές ηχογραφήσεις από την περιοδεία, χάρη στον Johnny και τον Toby», έγραψε τότε σε μήνυμά της στο Twitter.

«Πρόκειται να ξεκινήσω σε αυτήν την πτήση την επιλογή των αγαπημένων μου στιγμών από αυτοσχεδιασμών και ερμηνειών… σε περίπτωση που θελήσετε μία ημέρα ένα live album», πρόσθεσε.

Η περιοδεία «Sweetener World Tour» της Ariana Grande ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με συναυλίες ανά τις ΗΠΑ και τον Καναδά έως τον Αύγουστο, συνεχίστηκε στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Η τουρνέ μόλις επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες θα ολοκληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου με δύο διαδοχικές βραδιές στο «The Forum» στο Inglewood της Καλιφόρνια.

so …. i got a bunch of my live vocals from tour on my laptop thanks to johnny and toby 💻 about to start comping thru and picking my favorite adlibs / performance moments on this flight … just in case u want a live album one day 🎙🌪 ☁️ pic.twitter.com/F3qcEBVBLE

— Ariana Grande (@ArianaGrande) October 17, 2019