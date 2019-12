Η Ariana Grande επιβεβαιώνει την κυκλοφορία live album

Η Ariana Grande επιβεβαιώνει τη δημιουργία ενός live album την οποία είχε υπαινιχθεί με διαδικτυακές αναρτήσεις της τον προηγούμενο καιρό.

Αυτό το διάστημα η pop star συνεχίζει την περιοδεία της «Sweetener World Tour» έχοντας επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για μία καινούργια σειρά συναυλιών και παράλληλα κάνει τη διαλογή υλικού για το live album που ετοιμάζει.

Η 26χρονη τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της για την πρόοδο του έργου με μήνυμά της που ανάρτησε στο Twitter, λίγο πριν τη συναυλία της στο Jacksonville της Φλόριντα.

«Ετοιμάζω αυτά τα φωνητικά για το live album. Ακούω τις πρώτες μίξεις και είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Κάνω όλη την παραγωγή των φωνητικών μόνη μου, ενώ ο Johnny κάνει την παραγωγή σε όλα τα μέρη της ορχήστρας», έγραψε.

Η Ariana Grande δεν αποκάλυψε πότε υπολογίζει ότι θα κυκλοφορήσει το live album, όμως ανέφερε ότι η προθεσμία για την κατάθεση του στη δισκογραφική εταιρεία της τελειώνει σύντομα.

«Η προθεσμία είναι τόσο κοντά. Σας χαιρετώ, σας αγαπώ και μου λείπετε», πρόσθεσε.

Το live album που ετοιμάζει η Grande θα περιέχει επιλεγμένο υλικό από διάφορες στάσεις της περιοδείας «Sweetener World Tour» σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πρόγραμμα της τουρνέ συμπεριλαμβάνονται τραγούδια από τα άλμπουμ «Sweetener» και «Thank U, Νext». Tα δύο μόνο τραγούδια από την προηγούμενη δισκογραφία της που έχει προτιμήσει η τραγουδίστρια για τις συναυλίες της είναι το «Side To Side» και το «Dangerous Woman».

love u hello ! been prepping these vocals for the live album / listening to first pass mixes & am so excited. vocal producing everything myself, johnny’s been producing all the band parts ! deadline is soon so jus saying hello and love u and miss u. see u tonight, jacksonville !

— Ariana Grande (@ArianaGrande) December 1, 2019