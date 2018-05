Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το τρομοκρατικό χτύπημα στη συναυλία της Ariana Grande στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας και η αστέρας της pop τιμά τη μνήμη των θυμάτων.

Στις 22 Μαΐου 2017, ένας καμικάζι αυτοκτονίας αιματοκύλησε το «Manchester Arena» και σκόρπισε το θάνατο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας.

Ο τραγικός απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης κατέγραψε 22 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και περισσότερους από 500 τραυματίες.

«Σας σκέφτομαι όλους σας σήμερα και κάθε ημέρα. Σας αγαπώ με όλο μου το είναι και σας στέλνω όλο το φως και τη ζεστασιά που έχω να προσφέρω σε αυτήν τη δύσκολη ημέρα», έγραψε η Ariana Grande στο Twitter με αφορμή τη μαύρη επέτειο.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2018