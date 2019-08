Στο Manchester Pride τραγούδησε η Ariana Grande.

Η Ariana Grande επέστρεψε για πρώτη φορά στο Μάντσεστερ για πρώτη φορά μετά τη μεγαλειώδη φιλανθρωπική συναυλία του 2017 για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναυλία της στην πόλη στις 22 Μαΐου εκείνης της χρονιάς.

Η αστέρας της pop ήταν επικεφαλής του φετινού Manchester Pride, που έλαβε χώρα την Κυριακή 25 Αυγούστου στο Mayfield, περίπου 1,5 χιλιόμετρο μακριά από το «Manchester Arena» στο οποίο έχασαν τις ζωές τους 22 άνθρωποι.

Η Ariana Grande ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας λίγο πριν τις 23:00 (τοπική ώρα) και ξεκίνησε το πρόγραμμά της με το τραγούδι «No Tears Left To Cry» για να ακολουθήσουν τα «Be Alright», «7 Rings» και «Side To Side», αλλά και άλλες επιτυχίες της, όπως το «Break With Your Girlfriend, I’m Bored».

«Ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας ένα πολύ χαρούμενο Pride», είπε η τραγουδίστρια στο πλήθος που ζητωκραύγαζε.

«Οι ομοφυλόφιλοι έχουν όλη την αγάπη μου. Πέρασα μερικές από τις ευτυχισμένες στιγμές της εφηβικής ηλικίας μου τραγουδώντας σε gay bars της Νέας Υόρκης», συνέχισε.

«Συγνώμη. Είμαι τόσο αγχωμένη. Είχα τόσο πολλά να πω, όμως είμαι πολύ συγκινημένη», ανέφερε.

Η Ariana Grande ολοκλήρωσε την εμφάνισή της τραγουδώντας το «One Last Time».

ariana talking about the gays @ manchester pride pic.twitter.com/I6kRLSHv0M — sam (@samlutom) August 25, 2019

Οι διοργανωτές του Manchester Pride Live είχαν δηλώσει στο «Sky News» ότι η Grande «ήταν προφανής επιλογή για την εκδήλωση του σαββατοκύριακου, η οποία προασπίζεται την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ».

Ο διευθύνων σύμβουλος του φεστιβάλ, Mark Fletcher, είπε: «Η Ariana Grande σημαίνει τόσα πολλά για τους ανθρώπους του Μάντσεστερ και το Μάντσεστερ σημαίνει πολλά για την Ariana».

«Είναι φανταστική σύμμαχος των ΛΟΑΤΚΙ εδώ και χρόνια, συνεπώς δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο καλλιτέχνη για να έρθει εδώ», εξήγησε.