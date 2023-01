Ariana Grande: Η εμφάνιση – έκπληξη στην πρεμιέρα του «RuPaul’s Drag Race»

Η Ariana Grande έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη στην πρεμιέρα του νέου κύκλου του reality show «RuPaul’s Drag Race» στο MTV το βράδυ της Παρασκευής 6 Ιανουαρίου.

Στην έναρξη του επεισοδίου, η Ariana Grande βγήκε στην πασαρέλα ντυμένη σαν την πρώην σταρ του «Drag Race», Ornacia, πριν δυσκολευτεί να βγάλει τη στολή της.

Στη συνέχεια, άφησε έκπληκτους τους οκτώ πρώτους διαγωνιζόμενους της 15ης σεζόν αποκαλύπτοντας θεαματικά την ταυτότητά της. «Η μητέρα έφτασε», δήλωσε.

Η Ariana Grande εμφανίστηκε ως guest κριτής καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου και όταν ρωτήθηκε από τον ίδιο τον RuPaul πόσο ενθουσιασμένη ήταν, απάντησε: «Μου αρέσει τόσο πολύ που είμαι εδώ, ζω μία εξωπραγματική εμπειρία», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του σόου, η Ariana Grande αναφέρθηκε επίσης στην επερχόμενη συμμετοχή της στον ρόλο της Glinda στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked» του Broadway.

Not Ariana giving us a lil Glinda tease! 💚 #DragRace pic.twitter.com/QGH2fC7roU

Η 29χρονη τραγουδίστρια μίλησε επίσης στη συνοδευτική εκπομπή «Untucked!» του «RuPaul’s Drag Race» και χαρακτήρισε την εμφάνισή της στο reality show ως «την πιο σημαντική μέρα της ζωής της».

Η Ariana Grande αναφέρθηκε στη σχέση της με το drag, λέγοντας: «Είναι μία συσσώρευση των πάντων. Είναι η πιο απαιτητική μορφή τέχνης. Πρέπει να κάνεις τα πάντα. Πρέπει να είσαι αστείος, να είσαι πανέμορφος, να σκέφτεσαι. Είναι όλα σε ένα μπλέντερ που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή στα φώτα της δημοσιότητας.

«Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που θα αντιμετωπίσεις είναι να ξέρεις τι αξίζει την ενέργειά σου και τι όχι. Να αποφασίσεις τι θα δεχτείς και τι όχι», σημείωσε.

«Θα υπάρξουν κάποια εμπόδια και άνθρωποι και ενέργειες που θα σου πέσουν μπροστά σου και το θέμα είναι να προστατεύεις τον εαυτό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι σκληρή δουλειά, αλλά θα βρεις την ισορροπία», εξήγησε.

Τον Απρίλιο, η Ariana Grande ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου για την προστασία των τρανσέξουαλ νέων και δεσμεύθηκε να προχωρήσει, σε συνεργασία με την οργάνωση συγκέντρωσης χρημάτων Pledge, σε δωρεά 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε παρακάτω περισσότερα αποσπάσματα από την εμφάνιση της Ariana Grande στο «RuPaul’s Drag Race».

Call her MOTHER! 🤩 Ariana Grande serving face for the masses in her Ornacia glam 💅✨ #DragRace pic.twitter.com/zSvESaV11x

— RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) January 7, 2023