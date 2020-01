Η Ariana Grande εκθειάζει τους BTS: «Ήταν ό,τι πιο απίστευτο έχω δει»

Η Ariana Grande εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τους BTS, επιβεβαιώνοντας επίσημα ότι αποτελεί… το νεότερο μέλος των ARMY.

Η αστέρας της pop δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα τη προηγούμενη Πέμπτη (23/01) μία φωτογραφία της με τους BTS από τις πρόβες για τις εμφανίσεις τους στα Βραβεία Grammy 2020.

«Κοιτάξτε ποιους πέτυχα στις πρόβες», έγραψε η Grande προκαλώντας παροξυσμό τόσο στους δικούς της θαυμαστές όσο και σε εκείνους του δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop σκηνής.

Ο RM, αρχηγός των BTS, μίλησε από το κόκκινο χαλί των Grammy για τη συνάντηση του γκρουπ με την Ariana Grande, δηλώνοντας ότι θα ήθελαν να συνεργαστούν με την pop star.

«Πάντα θέλαμε να συνεργαστούμε με την Ariana, είναι η κορυφαία αυτή τη στιγμή και είναι η καλύτερη. Σε παρακαλώ, συνεργάσου μαζί μας Ari!», είπε το μέλος των BTS στην κάμερα του ET.

Η Ariana Grande απάντησε μέσω Twitter στις φιλοφρονήσεις του RM εκθειάζοντας το συγκρότημα από τη Νότια Κορέα.

«Ειλικρινά… Μπόρεσα να τους παρακολουθήσω να κάνουν πρόβα και ήταν ό,τι πιο απίστευτο έχω δει. Δεν αστειεύομαι, φώναζα. Δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω γι’ αυτό, ακόμα δεν μπορώ», έγραψε η τραγουδίστρια σε μήνυμά της.

Το Μάιο του 2019 ο Jungkook των BTS επισκέφθηκε την Ariana Grande σε συναυλία που έδωσε στο Λος Άντζελες και την εγκωμίασε για τη σκηνική παρουσία της με ένα τρυφερό μήνυμα.

honestly…… i was able to watch them rehearse for something and it was the most incredible thing i’ve ever seen. i’m not kidding. i was screaming. i couldn’t stop talking about it / still can’t.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) January 28, 2020