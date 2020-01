Η Ariana Grande έκανε φωνητικά στο τελευταίο άλμπουμ του Mac Miller

Η Ariana Grande έχει συνεισφέρει σε ένα από τα τραγούδια του μεταθανάτιου άλμπουμ «Circles» του Mac Miller, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή (17/01).

Ακούγοντας το άλμπουμ πολλοί ίσως θα θεωρήσετε οικεία τα φωνητικά που ακούγονται στο τραγούδι «I Can See».

Όπως σημειώνουν χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η γυναικεία φωνή που κάνει φωνητικά στο τραγούδι ανήκει στην Ariana Grande, πρώην σύντροφο του Mac Miller.

Την ίδια άποψη έχει και ο παραγωγός Jon Brion, ο οποίος ανέλαβε την ολοκλήρωση του άλμπουμ «Circles».

Ο Brion εξήγησε, μιλώντας στους The New York Times: «Υπήρχαν κάποια τραγούδια που δούλευε μόνος του (ο Miller). Σκέφτηκα ότι θα ταίριαζαν με το θέμα του άλμπουμ. Το “I Can See” ήταν ένα από αυτά… Έβαλα ορισμένα πράγματα σε εκείνα τραγούδια για να έχουν την ίδια αίσθηση με τα υπόλοιπα, όμως τα φωνητικά υπήρχαν ήδη.»

Η τραγουδίστρια της pop και ο ράπερ διατηρούσαν σχέση από τον Αύγουστο του 2016 έως το Μάιο του 2018. Το ζευγάρι φέρεται να χώρισε εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Miller με τον εθισμό του από το 2012.

Η συμμετοχή της Ariana Grande στο άλμπουμ του Mac Miller δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς οι δύο καλλιτέχνες είχαν κρατήσει φιλικές σχέσεις μετά το χωρισμό τους.

Η 26χρονη τραγουδίστρια φέρεται να έχει επιβεβαιώσει ότι συνέβαλε στο «Circles» μέσω ενός αινιγματικού μηνύματος που ανάρτησε στο Twitter δύο ημέρες πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ.

«Μου αρέσει να προσθέτω περισσότερες αρμονίες από αυτές που θα προσέξει ή θα ακούσει κάποιος και δεν της ζήτησε ή δεν της χρειάστηκε ποτέ κανείς», έγραψε.

i love adding more harmonies than anyone will ever notice or hear that no one ever asked for or needed

