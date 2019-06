Η Ariana Grande έστειλε ένα συμβολικό δώρο στη Rosé των BLACKPINK.

Η αστέρας της pop χάρισε στην τραγουδίστρια του K-pop συγκροτήματος ένα φιαλίδιο του νέου αρώματος της με την επωνυμία «Cloud».

Το μέλος του γυναικείου γκρουπ ευχαρίστησε την συνάδελφό της για το δώρο της με μία ανάρτηση που δημοσίευσε στο stories του λογαριασμού της στο Instagram.

«Σε ευχαριστώ, Ariana Grande», έγραψε η Rosé στη φωτογραφία. «Αυτό είναι βασικά το πιο χαριτωμένο άρωμα στον πλανήτη», σχολίασε.

Ariana Grande gave bottle of Cloud perfume to Rose from BlackPink pic.twitter.com/LrvbRA26iR

— Ariana Grande Update 🌑 (@ArianatorFallen) May 30, 2019