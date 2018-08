Στο κατώφλι της κυκλοφορίας του «Sweetener», η Ariana Grande ανακοίνωσε μία σειρά επιλεγμένων εμφανίσεων οι οποίες προστίθενται στις ενέργειες που έχει σχεδιάσει για την προώθηση του νέου άλμπουμ της.

Το πολυαναμενόμενο «Sweetener» κυκλοφορεί παγκοσμίως από τη Republic Records / Universal Music την Παρασκευή 17 Αυγούστου.

Προτού έρθουν στην επιφάνεια οι πρώτες λεπτομέρειες για την επόμενη διεθνή περιοδεία που θα πραγματοποιήσει, η Ariana Grande διοργανώνει σε συνεργασία με την American Express τρεις μοναδικές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο και στο Λος Άντζελες.

Τα εισιτήρια για τα τρία αυτά «Sweetener Sessions» θα διατίθενται αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών της χρηματοπιστωτικής εταιρείας και η προπώληση έχει ξεκινήσει από τις 9 Αυγούστου.

Οι τρεις εμφανίσεις θα διεξαχθούν την εβδομάδα που θα ακολουθήσει μετά τη μεγάλη κυκλοφορία του «Sweetener».

Συγκεκριμένα, η Ariana Grande θα εμφανιστεί στο «Irving Plaza» της Νέας Υόρκης στις 20 Αυγούστου, στο «The Vic» του Σικάγου στις 22 Αυγούστου και στο «Ace Theater» του Λος Άντζελες στις 25 Αυγούστου.

surprise. i’m doing a lil thing called the sweetener sessions to celebrate release week w @americanexpress 🌫 on sale 10 am local tmrw #amexlife ! the first of the sweetener sessions will take place in ny after the vmas. be der. pic.twitter.com/X0pHOrCKBT

— Ariana Grande (@ArianaGrande) August 8, 2018