Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo θα πρωταγωνιστήσουν στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Wicked»

Η αγάπη της Ariana Grande για το «Wicked» είναι αρκετά γνωστή.

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo αποκάλυψαν ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ «Wicked» του Broadway.

Οι δύο σταρ μοιράστηκαν στο Instagram φωτογραφίες από τη δακρύβρεχτη βιντεοκλήση που έκανε όταν έμαθαν ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία στο ρόλο των μαγισσών από τη χώρα του Οζ.

Η Ariana Grande θα υποδυθεί την καλή μάγισσα Glinda, που έγινε διάσημη από την Kristin Chenoweth στην αρχική παραγωγή του 2003, ενώ η Cynthia Erivo θα ενσαρκώσει την κακιά μάγισσα της δύσης Elphaba, τον ρόλο που υποδύθηκε η Idina Menzel στο Broadway.

«Δόξα τω Θεώ», έγραψε η Ariana Grande στη λεζάντα της ανάρτησής της, κάνοντας tag τον σκηνοθέτη Jon M. Chu, ο οποίος θα αναλάβει το τιμόνι της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ για τη Universal, καθώς και την Erivo και τη σελίδα @wickedmovie στο Instagram.

Μεταξύ άλλων, η Ariana Grande δημοσίευσε τη φωτογραφία μίας ανθοδέσμης που έλαβε από την Cynthia Erivo, η οποία συνοδευόταν από μία κάρτα που έγραφε: «“Το ροζ ταιριάζει με το πράσινο”, συγχαρητήρια Miss A, ο ρόλος ήταν φτιαγμένος για εσένα, ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το μουσικό ταξίδι μαζί σου. Με αγάπη, Cynthia».

Μία ανθοδέσμη έστειλε στη συμπρωταγωνίστριά και η Ariana Grande, η οποία έγραψε στη δική της κάρτα: «Αγαπητή cynthia, η τιμή δεν είναι καν αρκετή. Ανυπομονώ να σε αγκαλιάσω. Θα σε δω στο Οζ. Με όλη μου την αγάπη, Ari».

Το μιούζικαλ του Steven Schwartz βασίζεται στο μυθιστόρημα «Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West» του Gregory Maguire, το οποίο αποτελεί από μόνο του μια νέα αφήγηση του κλασικού βιβλίου «The Wonderful Wizard of Oz» (Ο Θαυμάσιος Μάγος του Οζ, 1900) του L. Frank Baum, ειπωμένο από την οπτική γωνία των μαγισσών.

Το μιούζικαλ θα μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη η σεναριογράφος Winnie Holsman και ο συνθέτης Schwartz.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Ariana Grande και η Cynthia Erivo θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα έργο του Broadway.

Η Αμερικανίδα pop star συμμετείχε το 2008 στο μιούζικαλ «13» ως έφηβη, προτού ξεχωρίσει στη σειρά «Victorious» του Nickelodeon. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός κέρδισε το 2016 το βραβείο Tony για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο σε Μιούζικαλ για τη συμμετοχή της στο «The Color Purple».

Η Ariana Grande έχει εκφράσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια την αγάπη που τρέφει για το μιούζικαλ «Wicked». Το 2018 ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι «The Wizard and I» στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «A Very Wicked Halloween» του NBC.

Δείτε τις αναρτήσεις της Ariana Grande και της Cynthia Erivo: